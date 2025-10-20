GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Muhtarlarından Vali Aktaş’a 19 Ekim Muhtarlar Günü Ziyareti

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Kocaeli’nin çeşitli ilçelerinden muhtarlar, Valilik makamında Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret ederek günlerini kutladı ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kocaeli Muhtarlarından Vali Aktaş'a 19 Ekim Muhtarlar Günü Ziyareti

20 Ekim 2025 Pazartesi 17:33

Vali Aktaş, muhtarların vatandaş ile kamu arasındaki köprü görevi üstlendiğini belirterek, tüm muhtarların özverili çalışmalarına teşekkür etti.  Toplum hayatımızda önemli bir yere sahip olan, halkımıza en yakın kamu görevlisi olan muhtarlarımız, demokrasimizin vazgeçilmez ve güçlü temsilcileridir. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin ilgili kurumlara iletilmesinde oynadıkları kritik rol, devlet ve millet bütünleşmesinin temelini oluşturuyor. ifadelerini kullandı.

Ziyarete Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, Muhtarlıklar Şube Müdürü Berkit Karahan, İl İdare ve Denetim Müdürü Nuran Sağlam, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy, Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş ile diğer ilçe muhtarları katıldı.

Vali Aktaş, muhtarlarla bir süre sohbet ettikten sonra günün önemine değindi ve tüm muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutladı. Ziyaret, muhtarlarla toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ve çiçek takdimi ile sona erdi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vali Aktaş, Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneği’ni Ziyaret Etti Vali Aktaş, Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneği’ni...
Kocaeli’nde Giresun Rüzgarı Esti: Vali Aktaş Güz Festivali’nde Kocaeli’nde Giresun Rüzgarı Esti: Vali Aktaş...
İKTAV Kütüphanesi Ziyareti: Ali Taşdemir ve Mürsel Ay, Harşit Savunmasına Işık Tutan Eseri İnceledi İKTAV Kütüphanesi Ziyareti: Ali Taşdemir ve Mürsel...
Türk Dünyası Belgesel Film Festivali 10 Yaşında! Türk Dünyası Belgesel Film Festivali 10 Yaşında!
Ufka Yolculuk Yarışması Kocaeli Temsilcilerinden Vali Aktaş’a Ziyaret Ufka Yolculuk Yarışması Kocaeli Temsilcilerinden...
Bakan Mehmet Fatih Kacır, Tüpraş’ta Ar-Ge Faaliyetlerini İnceledi Bakan Mehmet Fatih Kacır, Tüpraş’ta Ar-Ge Faaliyetlerini...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Vali Aktaş, Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat...
KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kentin bilim, kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerini...

Haberi Oku