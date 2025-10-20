Kocaeli Muhtarlarından Vali Aktaş’a 19 Ekim Muhtarlar Günü Ziyareti

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Kocaeli’nin çeşitli ilçelerinden muhtarlar, Valilik makamında Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret ederek günlerini kutladı ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Aktaş, muhtarların vatandaş ile kamu arasındaki köprü görevi üstlendiğini belirterek, tüm muhtarların özverili çalışmalarına teşekkür etti. Toplum hayatımızda önemli bir yere sahip olan, halkımıza en yakın kamu görevlisi olan muhtarlarımız, demokrasimizin vazgeçilmez ve güçlü temsilcileridir. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin ilgili kurumlara iletilmesinde oynadıkları kritik rol, devlet ve millet bütünleşmesinin temelini oluşturuyor. ifadelerini kullandı.

Ziyarete Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, Muhtarlıklar Şube Müdürü Berkit Karahan, İl İdare ve Denetim Müdürü Nuran Sağlam, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy, Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş ile diğer ilçe muhtarları katıldı.

Vali Aktaş, muhtarlarla bir süre sohbet ettikten sonra günün önemine değindi ve tüm muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutladı. Ziyaret, muhtarlarla toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ve çiçek takdimi ile sona erdi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek