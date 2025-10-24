ASAYİŞ:
Motosiklet kazası yapan genç sürücü kurtarılamadı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan genç sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

24 Ekim 2025 Cuma 16:51

 Edinilen bilgiye göre, Çenedağ Mahallesi'nde ikamet eden 19 yaşındaki Arda Aydın, kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada ağır yaralanan Aydın'ı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aydın, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
  İş aradığı öğrenilen Arda Aydın'ın cenazesi, Çenedağ Mahallesi İmam Hüseyin Cemevi'nde kılınan ikindi namazını müteakip Derince Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. 


İHA
