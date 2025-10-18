KÜLTÜR VE SANAT:
Büyükşehir’in “Şehrim Sanat” sergisi gün sayıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu iş birliğiyle hazırlanan “Şehrim Sanat” sergisi, şehrin kültürel kimliğini sanatın farklı disiplinleriyle buluşturuyor. Gelenekten geleceğe uzanan bir anlayışla düzenlenen sergi, 21 Ekim’de sanatseverleri eşsiz bir kültür yolculuğuna davet ediyor.

18 Ekim 2025 Cumartesi 11:08

 14 BAŞLIKTA SANAT DİSİPLİNLERİ BULUŞUYOR

21 Ekim Salı günü saat 14.00’te Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde açılacak olan “Şehrim Sanat” sergisinde; seramik, resim, kaligrafi, minyatür, kat-ı, çini, fotoğraf ve coğrafi işaretli ürünler, Kocaeli Yerel Kültür Müzesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu envanterinde yer alan sandıklardan çıkan el emeği eserlerin farklı yorumlanmış halleri sanatseverlerle buluşacak. Bu özel sergi, hem geleneksel sanatların köklü geçmişine hem de çağdaş sanatın yenilikçi yorumlarına ışık tutacak.

 

KOCAELİ’NİN KÜLTÜREL BELLEĞİ SANATLA ANLATILIYOR

Kocaeli’nin tarihi mirasından ve kültürel zenginliğinden ilham alan sanatçılar, eserlerinde şehrin ruhunu farklı tekniklerle yorumlayacak. “Şehrim Sanat”, geçmiş ile bugünü, yerel değerlerle evrensel sanat anlayışını aynı çatı altında buluşturacak. Gelenekselleştirilmesi planlanan sergi, Kocaeli’nin üretken sanat ruhunu yaşatmayı ve yeni kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

 

KATILIMCI SANATÇILAR

Sergide, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel ve Güzel Sanatlar eğitmenleri Abdullah Aydemir, Aynur Haras, Berrin Bul, Büşra Bayram, Gülseher Kahraman, Özlem Ergün eserleriyle yer alıyor. Ayrıca Yaşayan İnsan Hazinesi Ödüllü Çini ve Seramik Sanatçısı Adil Can Güven, Seramik Sanatçısı Caner Güner ve Sepet Ustası Sevgi Arslan özel olarak hazırladıkları çalışmalarla sergiye katkı sunacak. Fotoğraf sanatında ise İhsan Korkut, Melih Sular, Mustafa Gezer, Taner Ragıpoğlu, eserleriyle sergiye eşlik edecek.

 

KÜLTÜRLE BEZENMİŞ BİR SANAT BULUŞMASI

“Şehrim Sanat”, sadece bir sanat etkinliği değil; aynı zamanda Kocaeli’nin kimliğini, hafızasını ve üretkenliğini sanatın evrensel diliyle ifade eden anlamlı bir kültür buluşması olacak. “Şehrim Sanat” sergisi 21 Ekim Salı günü saat 14.00’de Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde açılacak.

(Emre KAHRAMAN)

