ASAYİŞ:
Eğlence mekanındaki silahlı kavgayla ilgili 3 tutuklama

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eğlence mekanında çıkan ve caddeye taşan kavgada 2 kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

24 Ekim 2025 Cuma 09:40

 Olay, 21 Ekim tarihinde saat 22.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde alkollü eğlence mekanında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Caddeye taşan kavgada O.C. ve H.S. tabancayla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. 
 
  Olaya ilişkin 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı 
  Kasten öldürülmeye teşebbüs konusuyla ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince R.K., Z.K., Ö.K., O.M.Ş., D.Y., B.G., H.K. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. R.K., O.M.Ş., D.Y. ve H.K. adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkma yasağı ile serbest bırakılırken, Z.K., Ö.K. ve B.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


İHA
