banner1195
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tırın üstündeki asfalt silindiri yola devrildi: 1 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde seyir halindeki tırın üzerinden yola devrilen asfalt silindirinin içindeki kişi yaralandı.

Tırın üstündeki asfalt silindiri yola devrildi: 1 yaralı

25 Ekim 2025 Cumartesi 09:40

 Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yenikent Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tırın üzerindeki asfalt silindiri bilinmeyen sebeple yola devrildi. Olayda asfalt silindirinde bulunan F.E. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. F.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Silindir, iş makinesiyle yoldan kaldırılırken, trafik normal seyrine döndü. 
  Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de 2 milyon 450 bin TL'lik kaçak ürün ele geçirildi Kocaeli'de 2 milyon 450 bin TL'lik kaçak ürün ele...
Motosiklet kazası yapan genç sürücü kurtarılamadı Motosiklet kazası yapan genç sürücü kurtarılamadı
Ünlü halıcıyı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi: Karar çıktı Ünlü halıcıyı baltayla parçalara ayırıp asitle...
Şüpheli, eğlence mekanına uzaktan böyle ateş etti Şüpheli, eğlence mekanına uzaktan böyle ateş...
Eğlence mekanındaki silahlı kavgayla ilgili 3 tutuklama Eğlence mekanındaki silahlı kavgayla ilgili 3 tutuklama
İş yeri hırsızlığı ve sahtecilik yapan 3 şüpheli tutuklandı İş yeri hırsızlığı ve sahtecilik yapan 3 şüpheli...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli'de 2 milyon 450 bin TL'lik kaçak ürün...
Kocaeli'de bir iş yeri ve araçta yapılan aramada toplam piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 450 bin TL olan...

Haberi Oku