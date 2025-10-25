Tırın üstündeki asfalt silindiri yola devrildi: 1 yaralı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yenikent Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tırın üzerindeki asfalt silindiri bilinmeyen sebeple yola devrildi. Olayda asfalt silindirinde bulunan F.E. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. F.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Silindir, iş makinesiyle yoldan kaldırılırken, trafik normal seyrine döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA