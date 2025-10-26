Kocaeli, Cumhuriyet Koşusu’na akın etti

KOCAELİ’NİN KLASİĞİ HALİNE GELDİ

‘Sporun Başkenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda sporun her branşına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Sekapark’ta 12. Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusu düzenledi. Cumhuriyet’in 102. yıl kutlamalarını Cumhuriyet Koşusu ile taçlandıran Büyükşehir Belediyesi sayesinde yerli ve yabancı her yaştan binlerce sporsever Sekapark alanına sığmayan bayram coşkusuna ortak oldu. Öte yandan Sekapark alanında 102 izci ile açılan dev Türk Bayrağı büyük bir alkış alırken, aileleri ile birlikte etkinliğe katılan çocuklar basket potası, tırmanış duvarı, zıplama alanı ve halat çekme oyunu gibi aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

ETKİNLİĞE KATILIM 10 BİNİ GEÇTİ

7’den 70’e her yaş grubundaki koşucular ve vatandaşların katıldığı 12. Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusu bu yıl da nefes kesti. 3 kilometrelik halk maratonu ve 10 kilometre koşusu olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilen Cumhuriyet Koşusu’nun startını Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi. 3 kilometrelik halk maratonuna 3500, 10 kilometre koşusuna ise 16 farklı ülkeden 1322 kişinin katıldığı dev organizasyonda genç, yaşlı, gazi, engelli ve engelsiz 10 binin üzerinde vatandaş Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

“ÇIKIŞ ANINDA DİKKATLİ OLUNMALI”

Start öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın “Sporcularımızdan özellikle küçük yaşta olanlar, yarışın başlangıcında heyecanla öne geçmeye çalışırken zaman zaman düşebiliyor. Aranızda özel sporcularımız da var onlara da ayrıca dikkat etmenizi istiyorum. Hiçbir sporcumuzun zarar görmemesi en önemli önceliğimiz olmalı. Lütfen çıkış anında dikkatli olun, çünkü en büyük endişem bu. Hepiniz çok heyecanlısınız ama bizim için en değerlisi güvenli bir şekilde koşmanız” dedi.

“BAYRAĞIMIZ ASLA YERE DÜŞMEYECEK”

Konuşmasında Cumhuriyetimizin 102. yılına vurgu yapan Büyükakın, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, yol arkadaşlarını ve bu topraklar uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Onların bize emanet ettiği bu büyük bayrağı gururla dalgalandırıyoruz. Yüreklerimizde bu heyecan oldukça bayrağımız asla yere düşmeyecek. Bayrağımız yine dalgalanmaya devam edecek. Katılımları için tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

10 KM’DE EROL VE AMAÇTAN BİRİNCİ OLDU

Yoğun katılımın olduğu 10 kilometre koşusunda sporcular göğüslerine takılan numaralardaki çiplerle takip edildi. Nefes nefese geçen 10 kilometrelik profesyonel sporcu koşusunda kadınlarda Sümeyye Erol birinci, Hirut Jemberu Girma ikinci, Diasy Jeptoo Kimeli üçüncü, Derya Kunur dördüncü, Urkuş Işık beşinci oldu. Erkeklerde ise Ömer Amaçtan birinci, Azat Demirtaş ikinci, Abdulhalik Çağıran üçüncü, Ayetullah Aslanhan dördüncü, Fetene Alemu Regasa beşinci oldu. Nefes kesen yarışmalarda birinci olan sporcular 45, ikinciler 42.500, üçüncüler 40, dördüncüler 37.500, beşinciler ise 35 bin TL’lik nakdi para ödülünün sahibi oldu.

3 KM’DE BAYSAL VE KAPAĞAN BİRİNCİ OLDU

3 kilometrelik halk maratonunda genel klasmanda kadınlarda Zehra Baysal birinci, Melek Akbay ikinci, Melek Yıldız üçüncü, Esmanur Yıldız dördüncü, Ceylan Dağ beşinci oldu. Erkeklerde ise Mehmet Can Kapağan birinci, Ayetullah Güldü ikinci, Ege Berk Keskin üçüncü, Mehmet Uslu dördüncü, Arda Berk Akdeniz beşinci oldu. Erkek ve kadın kategorilerinde halk koşusu birincileri 10, ikinciler 9, üçüncüler 8, dördüncüler 7, beşinciler ise 6 bin TL’lik nakdi para ödülünün sahibi oldu.



(Ömer İLGEÇ)