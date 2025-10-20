Muhtarlarımızla el ele Darıca için çalışıyoruz

Darıca’da 19 Ekim Muhtarlar Günü, birlik ve dayanışma mesajlarının verildiği anlamlı bir törenle kutlandı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Sıddık Topal ile birlikte Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından Başkan Muzaffer Bıyık, ilçedeki mahalle muhtarlarını belediye makamında misafir ederek günlerini kutladı.

MUHTARLARIMIZLA EL ELE VEREREK İLÇEMİZE HİZMET ÜRETİYORUZ

Muhtarlarla el ele Darıca için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, muhtarlığın yerel yönetimler açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. Başkan Muzaffer Bıyık, “Muhtarlarımız, vatandaşlarımızla belediyemiz arasında köprü vazifesi gören, demokrasimizin en önemli yapı taşlarıdır. Mahallelerimizin nabzını tutan, sorunları ilk elden bilen ve çözüm için gayret gösteren muhtarlarımızla her zaman istişare halinde olmaya özen gösteriyoruz.” dedi. Ziyarette muhtarlarla sohbet eden Başkan Bıyık, birlik ve dayanışma mesajı vererek şöyle devam etti: “Biz Darıca’da büyük bir aileyiz. Mahalle muhtarlarımızla el ele vererek ilçemizin her köşesinde hizmet üretmeye devam ediyoruz. Emekleri, gayretleri ve fedakârlıkları için tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”



(Erkan ERENLER)