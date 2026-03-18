ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 111. YILINDA ŞEHİTLER ANILDI

Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında, Kocaeli Valiliği tarafından Bağçeşme Şehitliği’nde düzenlenen törende, Çanakkale kahramanları ve tüm şehitler rahmet, şükran ve minnetle anıldı.

Çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından askeri manga tarafından üç el saygı atışı gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu.

Tören, Müezzin Samet Çetinkaya’nın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programda, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanlığı adına Mühendis Binbaşı Işıl Erdem Asil ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı.



Ardından Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş Şehitlik Defteri’ni imzaladı.



Program kapsamında, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından edilen dualar eşliğinde şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı. Daha sonra Polis Şehitliği’ni ziyaret eden protokol üyeleri, burada da Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından şehit mezarlarına karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Törenin ardından Vali Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programına katıldı.



Programa ayrıca; Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Kocaeli Baro Başkanı Kadir Caner Karakadılar, Vali Yardımcıları Nuri Özder ve Olgun Öner, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.