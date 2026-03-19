Başkan Çiftçi’den Ramazan Bayramı mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çiftçi Çayırovalı hemşehrilerinin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bir mesaj yayımlayarak, tüm ilçe sakinlerinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Başkan Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bir Ramazan aynı daha idrak ederek, bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayını, hep birlikte idrak ettik ve milletimizi kaynaştıran en özel günlerden olan Ramazan Bayramı’na kavuştuk. Bayramlar; birlik beraberliğimizin en güzel şekliyle yaşandığı, toplumumuzu birleştiren en müstesna zamanlardır. Aramızdaki sevgi ve saygının arttığı, barışla ve kardeşçe yaşamanın önemini daha da fazla anladığımız, milli ve dini duygularımızın güçlendiği bu güzel zamanlar, hepimiz için büyük bir mutluluk ifade ediyor.

“RAMAZAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN”

Paylaşmanın mutluluğunu ve kıymetini anladığımız, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, kardeşliğimizi pekiştiren ve küslüklerin bir kenara bırakıldığı bu günlerin kıymetini çok iyi bilmeli, Ramazan Bayramı’nın manevi ruhunu hep birlikte yaşamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Çayırovalı hemşehrilerimiz olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik eder, gönül coğrafyamızdaki zulmün bir an önce sona ermesini dilerim. Ramazan Bayramımız mübarek olsun.

KENT BAYRAMLAŞMASI BİRİNCİ GÜN

Öte yandan Çayırova’da Kent Bayramlaşması programı da belli oldu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ramazan Bayramı’nın birinci günü (20 Mart Cuma) saat 10.30’da Çağdaşkent Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek Çayırova Kent Bayramlaşması Programı’na tüm Çayırovalıları davet etti.