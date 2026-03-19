Başkan Büyükakın’dan, Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Büyükakın, bayramın, başucuna bayramlığını koyarak uykuya dalan bir çocuğun sevincinde saklı olduğunu belirtti. Ramazan bereketinin paylaşarak çoğaldığını, bayram sevincinin de küskünlükleri unutarak kardeşçe sarılarak büyüdüğünü belirten Büyükakın, şunları söyledi: “Ramazan ayını bu yıl çok daha geniş coğrafyalarda, manevi ruhunu büyüterek icra etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İzmit ve Gebze Kent Meydanlarında kurduğumuz Ramazan çadırlarında her akşam binlerce kardeşimiz aynı dua halkasında buluştu. Şehrin önemli caddelerinde yaptığımız ışıklandırmalarla Ramazan gecelerini unutulmaz hale getirdik. Her yaştan kişiye yönelik etkinliklerle Ramazan iklimini hep birlikte yaşadık.



Gönül coğrafyalarımız olan Bosna Hersek, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Mısır ve Suriye’de iftar sofraları kurarak manevi gönül coğrafyamızda kardeşliğimizi pekiştirdik. Ramazan’ın birleştirici ruhunu sınırların ötesine taşıdık.

Yine Ramazan boyunca olduğu gibi bayram sevincini de doyasıya yaşamak için her türlü çalışmayı tamamladık, gerekli tedbirleri aldık. Hemşerilerimizin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmesini amaçladık. Bayram süresince görevi başında olacak güvenlik, sağlık, zabıta ve itfaiye personelimiz başta olmak üzere tüm çalışanlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Kocaelili hemşerilerim müsterih olsunlar, bayram boyunca tüm personelimiz her tür sorun karşısında yanlarında olacaktır.



Esas bayram, kimse kendini yalnız hissetmediğinde, kırgınlıklar ardında kaldığında ve her gözyaşına merhametle el uzatıldığında yaşanır. Bayram, gönüllerde köprüler kurmak, yürekleri birbirine yaklaştırmaktır. Bu bayramda eş-dost ve akrabalarımız gibi yetimleri, kimsesizleri de hatırlayalım. Ebediyete irtihal eden yakınlarımızı dualarımızda hatırlayalım. Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşturan Allah’a hamdolsun.

Ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için huzura, kardeşliğe, barışa vesile olmasını diliyorum. Ramazan Bayramımızı tebrik ediyorum”