GTO BAŞKANI ASLANTAŞ’TAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

18 Mart 2026 Çarşamba 16:01

 Başkan Aslantaş mesajında, Ramazan ayının manevi atmosferinin ardından bayrama ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirterek, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının bu özel günlerde daha da güçlendiğini ifade etti.

Bayramların toplumsal bağların kuvvetlendiği, paylaşma ve yardımlaşma kültürünün hayat bulduğu, kırgınlıkların yerini hoşgörüye bıraktığı müstesna günler olduğuna dikkat çeken Aslantaş, bu anlamlı günlerin milletimizin birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmesini temenni etti.

İş dünyasının üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Aslantaş, bayramın getirdiği moral ve motivasyonun ekonomik ve sosyal hayata olumlu katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Aslantaş, mesajının sonunda başta oda üyeleri olmak üzere iş dünyasının tüm temsilcilerinin ve aziz milletin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

