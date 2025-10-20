Başkan Zinnur Büyükgöz, Pelitli Mahallesi’ndeki Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatıyla hız kazanan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükgöz, yapılan düzenlemelerin kent ulaşımına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyoruz diyen Başkan Büyükgöz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:İmar uygulamalarını tamamladığımız bölgelerde yeni imar yolları açarak kentimizin ulaşım ağını güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Yıllardır trafik sorununun yaşandığı Bağlar Yolu Caddesi’nde, yeni imar planına uygun olarak yol genişletme ve asfalt serim faaliyetini başlattık. Üst yapı faaliyetleriyle birlikte elektrik hatlarının yer altına alınması ve aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla hem araç hem de yaya ulaşımı için güvenli ve konforlu bir trafik düzeni sağlanacak

Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapı faaliyetlerine geçtiklerini belirten Başkan Büyükgöz,

Alt yapı çalışmaları biter bitmez üst yapı düzenlemelerimizi başlattık. Yapılan çalışmaların mahallemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. ifadelerini kullandı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek