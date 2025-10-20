GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Zinnur Büyükgöz, Pelitli Mahallesi’ndeki Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürütülen asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Alt yapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde üst yapı düzenlemelerine hız veren ekipler, son olarak Pelitli Mahallesi’nde asfalt serimi gerçekleştirdi.

Başkan Zinnur Büyükgöz, Pelitli Mahallesi'ndeki Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi

20 Ekim 2025 Pazartesi 18:42

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatıyla hız kazanan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükgöz, yapılan düzenlemelerin kent ulaşımına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyoruz diyen Başkan Büyükgöz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:İmar uygulamalarını tamamladığımız bölgelerde yeni imar yolları açarak kentimizin ulaşım ağını güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Yıllardır trafik sorununun yaşandığı Bağlar Yolu Caddesi’nde, yeni imar planına uygun olarak yol genişletme ve asfalt serim faaliyetini başlattık. Üst yapı faaliyetleriyle birlikte elektrik hatlarının yer altına alınması ve aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla hem araç hem de yaya ulaşımı için güvenli ve konforlu bir trafik düzeni sağlanacak

Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapı faaliyetlerine geçtiklerini belirten Başkan Büyükgöz,
Alt yapı çalışmaları biter bitmez üst yapı düzenlemelerimizi başlattık. Yapılan çalışmaların mahallemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. ifadelerini kullandı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Emekli Polis Memuru Erol Aydın Trafik Kazasında Vefat Etti Emekli Polis Memuru Erol Aydın Trafik Kazasında...
Vali Aktaş, Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneği’ni Ziyaret Etti Vali Aktaş, Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneği’ni...
Kocaeli Muhtarlarından Vali Aktaş’a 19 Ekim Muhtarlar Günü Ziyareti Kocaeli Muhtarlarından Vali Aktaş’a 19 Ekim Muhtarlar...
Kocaeli’nde Giresun Rüzgarı Esti: Vali Aktaş Güz Festivali’nde Kocaeli’nde Giresun Rüzgarı Esti: Vali Aktaş...
İKTAV Kütüphanesi Ziyareti: Ali Taşdemir ve Mürsel Ay, Harşit Savunmasına Işık Tutan Eseri İnceledi İKTAV Kütüphanesi Ziyareti: Ali Taşdemir ve Mürsel...
Türk Dünyası Belgesel Film Festivali 10 Yaşında! Türk Dünyası Belgesel Film Festivali 10 Yaşında!
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Emekli Polis Memuru Erol Aydın Trafik Kazasında...
KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Gebze’de uzun yıllar polis memuru olarak görev yapan ve toplumda geniş bir kesim...

Haberi Oku