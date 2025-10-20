Vali Aktaş, Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneği’ni Ziyaret Etti

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kentin bilim, kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerini yakından görmek için derneğe giderek yürütülen çalışmaları inceledi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette, dernek başkanı Doç. Dr. Murat Makaracı, Başkan Yardımcısı Kadri Uyar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Aktaş, derneğin yürüttüğü projeler hakkında bilgiler aldı.

Görüşmeler sırasında derneğin kentin kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sağlayan çalışmaları değerlendirildi. Vali Aktaş, yapılan faaliyetlerin önemine değinerek dernek yönetimine başarı dileklerini iletti.

Ziyaret, Vali Aktaş’ın dernek yetkilileriyle hatıra fotoğrafı çekmesiyle son buldu.

