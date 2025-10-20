GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali Aktaş, Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneği’ni Ziyaret Etti

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kentin bilim, kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerini yakından görmek için derneğe giderek yürütülen çalışmaları inceledi.

Vali Aktaş, Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneği'ni Ziyaret Etti

20 Ekim 2025 Pazartesi 17:49

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette, dernek başkanı Doç. Dr. Murat Makaracı, Başkan Yardımcısı Kadri Uyar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Aktaş, derneğin yürüttüğü projeler hakkında bilgiler aldı.

Görüşmeler sırasında derneğin kentin kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sağlayan çalışmaları değerlendirildi. Vali Aktaş, yapılan faaliyetlerin önemine değinerek dernek yönetimine başarı dileklerini iletti.

Ziyaret, Vali Aktaş’ın dernek yetkilileriyle hatıra fotoğrafı çekmesiyle son buldu.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Muhtarlarından Vali Aktaş’a 19 Ekim Muhtarlar Günü Ziyareti Kocaeli Muhtarlarından Vali Aktaş’a 19 Ekim Muhtarlar...
Kocaeli’nde Giresun Rüzgarı Esti: Vali Aktaş Güz Festivali’nde Kocaeli’nde Giresun Rüzgarı Esti: Vali Aktaş...
İKTAV Kütüphanesi Ziyareti: Ali Taşdemir ve Mürsel Ay, Harşit Savunmasına Işık Tutan Eseri İnceledi İKTAV Kütüphanesi Ziyareti: Ali Taşdemir ve Mürsel...
Türk Dünyası Belgesel Film Festivali 10 Yaşında! Türk Dünyası Belgesel Film Festivali 10 Yaşında!
Ufka Yolculuk Yarışması Kocaeli Temsilcilerinden Vali Aktaş’a Ziyaret Ufka Yolculuk Yarışması Kocaeli Temsilcilerinden...
Bakan Mehmet Fatih Kacır, Tüpraş’ta Ar-Ge Faaliyetlerini İnceledi Bakan Mehmet Fatih Kacır, Tüpraş’ta Ar-Ge Faaliyetlerini...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli Muhtarlarından Vali Aktaş’a 19 Ekim...
KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Kocaeli’nin çeşitli ilçelerinden muhtarlar,...

Haberi Oku