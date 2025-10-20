Kocaeli’yi Tanıtan ve Sevdiren Belgeselin Galası Yapıldı

"Kocaeli’yi Tanıyorum, Kentimi Seviyorum, Mutlu Yaşıyorum" projesi kapsamında, Kocaeli'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yansıtan belgesel başarıyla tamamlandı. Arşiv araştırmaları, belgeler ve bölgede yapılan kapsamlı çekimler sayesinde şehrin çok yönlü yapısı etkileyici bir şekilde belgelendi.





Şehrin tarihi derinliğini vurgulamak amacıyla Eskihisar Kalesi'nin heybetli surlarından ve Sultan Orhan Camisi'nin zarif minarelerine birçok noktada çekimler yapıldı.

Kültürel miras temalı çekimlerde, Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi'nde sanatçının yaşamına dair detaylar yakalanırken, Seka Kâğıt Müzesi'nde endüstriyel mirasın modern bir yorumla nasıl korunduğu gözler önüne serildi. Saatçi Ali Efendi Konağı'nın ahşap işlemeleri ve Valide Kösem Sultan Köprüsü'nün tarihi kemerleri, filmin estetik kalitesini artırdı.

Doğal güzellikleri anlatan bölümlerde ise, Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın heyecan verici kanyonlarında macera dolu sahneler, Pembe Kayalıklar'da dalgaların kayaları dövdüğü eşsiz manzaralar filme alındı. Ormanya'da çocuklar ve ailelerin keyifli anları, Kefken Adası'nın sakin atmosferiyle harmanlanarak Kocaeli'nin doğayla iç içe yaşamını yansıttı.

Yöresel lezzetler için kurulan özel stüdyoda Pişmaniye'nin geleneksel yapım aşamaları, Mancarlı Pide'nin odun ateşinde pişirilme süreci ve Kandıra Yoğurdu'nun sunumu filme dahil edildi. Hereke Halısı'nın el dokuması sahneleri ve Kandıra Bezi'nin işlenmesiyle el sanatları da unutulmadı.







Elde edilen tüm materyaller, günümüz dijital trendleri ve izleyici alışkanlıkları göz önünde bulundurularak kurgulandı. Ortaya çıkan eserlerde Kocaeli'nin farklı kültürel ve coğrafi özelliklerini daha derinlemesine incelendi. Bu çok yönlü çekimler sayesinde, Kocaeli'nin hem tarihi dokusu hem de çağdaş dinamizmi en etkileyici şekilde izleyiciye aktarıldı.



Belgeselin galası İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi'nde yapıldı.