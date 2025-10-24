Şüpheli, eğlence mekanına uzaktan böyle ateş etti

Olay, 21 Ekim'de saat 22.30 sıralarında Tepecik Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki alkollü bir eğlence mekanında meydana gelmişti. Eğlence mekanına ismi öğrenilemeyen şüpheli tarafından ateş açılmıştı. Açılan ateş sonucu mekan önünde bulunan O.C. ve H.S. yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yakalanan R.K., Z.K., Ö.K., O.M.Ş., D.Y., B.G. ve H.K., adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.K., Ö.K. ve B.G. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde bir grup gencin eğlence mekanı önünde konuştuğu, bu sırada şüphelinin gelip uzaktan ateş ettiği anlar yer aldı.

Şüphelinin olaydan 2 gün önce mekan sahibiyle arka sokakta tartıştığı ve darbedildiği, 21 Ekim'de de mekana gelerek silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

