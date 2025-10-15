Milli Takımımıza tebrik Kocaeli'ye teşekkür

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Gürcistan karşısındaki güzel oyun ve 4-1’lik skorla büyük bir sevinç yaşadı. Milli Takımımızı kutlayan Başkan Büyükakın, 90 dakika hiç susmayan ve muhteşem bir koreografiye imza atan taraftarlarımıza da teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TRİBÜNDE

Kocaeli, 17 yıl aradan sonra milli maç heyecanına sahne oldu. Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan ile karşılaştı. Aynı zamanda Kocaeli Stadyumu’ndaki ilk ve resmi milli maç olması nedeniyle de heyecan had safhadaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere 33 bin taraftar, maç boyunca Milli Takımımızı destekledi. Bu desteği karşılıksız bırakmayan Milli Takımımız, 4-1 gibi net bir skorla rakibini yenerek tüm Türkiye’yi sevince boğdu.

BÜYÜKAKIN BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın da maç boyunca heyecanlıydı. 90 dakika boyunca Milli Takımımıza destek veren Başkan Büyükakın, arka arkaya gelen gollerde büyük bir sevinç yaşadı. Özellikle, Kocaeli plakasının skora yansıması, Başkan Büyükakın’ı daha da keyiflendirdi. Maç sonucu bir değerlendirmede bulunan Başkan Büyükakın hem skora hem de yıllar sonra Kocaeli’de milli maç oynanmasına atıf yaparak, “Bizim için 2 güzel olay oldu. Bir tanesi, 17 yıl aradan sonra şehrimizde bir milli maç heyecanının yaşanmasıydı. Diğeri ise çok net bir skorla galibiyet elde etmemizdi. Skor da anlamlı oldu. 4-1 ile plakamızı yazdırmış olduk. Şehrimiz, Milli Takımımıza uğurlu geldi. İnşallah bundan sonra başka maçlarda da buluşuruz diyorum” dedi.

TARAFTARLARA ÖZEL TEŞEKKÜR

Kocaelili taraftarlara, hem maç öncesi yaptıkları koreografi şovundan hem de 90 dakika boyunca susmamalarından dolayı özel teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Taraftarımızın müthiş bir coşkusu vardı. Kendilerine buradan ayrıca teşekkür ediyorum” dedi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm misafirler, Federasyona ve organizasyon ekibine de ayrıca teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Şehrimizdeki yeni organizasyonlar için hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz” sözleriyle, Kocaeli’de yeni milli maç heyecanları da yaşamak istediklerini vurguladı.





(Ömer İLGEÇ)