Büyükşehir’in burs desteğinde başvurular tamam

DAR GELİRLİ AİLELER RAHAT BİR NEFES ALACAK

Destek kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 1.250 TL, üniversite öğrencilerine ise aylık 2.500 TL ödeme yapılacak. 2025-2026 eğitim-öğretim dönemini kapsayan burs desteği, aileler ve öğrencileri için rahat bir nefes aldıracak. Burs desteği ile öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, ailelerin maddi yükünü azaltacak. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen destekten dar gelirli aileler faydalanabilecek.

SONUÇLAR 29 EKİM’DE AÇIKLANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de öğrencileri unutmadı. Dar gelirli ailelerin öğrenim gören çocuklarına yönelik eğitim desteği programını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilikte çığır açmaya devam ediyor. Eğitim desteği kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 9 ay boyunca aylık 1.250 TL, üniversite öğrencilerine ise 10 ay boyunca aylık 2.500 TL ödeme yapılacak. Başvuruların tamamlandığı burs desteğinde sonuçlar 29 Ekim Çarşamba günü www.kocaelibursu.com sayfasından paylaşılacak.

ÖĞRENCİLERE FIRSAT EŞİTLİĞİ AMAÇLANIYOR

08-20 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan desteğin ödemeleri, uygunluğu onaylanan vatandaşların 41 Kartlarına aktarılacak. Bu maddi destekle öğrencilerin kırtasiye, ulaşım, giyim ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanması planlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu eğitim desteği, sosyal belediyecilik örneğini perçinlerken dezavantajlı öğrenciler için de fırsat eşitliği güçlendirilmiş olacak. Böylece Kocaeli’de okuyan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle eğitim hayatına güvenle bakmaya devam edecek.

KIRTASİYE DESTEĞİ HESAPLARA YATTI

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla 16 bin hanedeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik önemli bir ödeme de gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, her öğrenciye 1.500 TL kırtasiye ve 1.500 TL okul kıyafeti desteği olmak üzere toplamda 3.000 TL destek sağladı. Böylece toplam destek tutarı 48 milyon TL’ye ulaştı. Ödemeler, 41 Kart sistemi üzerinden ailelere ulaştırıldı.



(Erkan ERENLER)