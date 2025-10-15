A Milli Futbol Takımı’nın tecrübeli futbolcusu Merih Demiral, 4-1’lik Gürcistan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada maçın Kocaeli’de oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu’na baskı kurduklarını ve sonucun da güzel olduğuna değinerek, "4-1 plaka oldu. O da Kocaelililer için ayrı bir güzellik oldu. İbrahim başkana biraz baskı yaptık Kocaeli’de oynansın diye. Onun hakkını verdik. Bizi de mahcup etmediler. İnşallah böyle devam ederiz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Kocaeli Stadyumu’nda ağırladığı Gürcistan’ı 4-1 mağlup etti. Müsabakada milli takım adına 2 gol kaydeden tecrübeli savunma oyuncusu Merih Demiral, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Demiral, "Çok mutlu ve çok gururluyuz. Memleketimde olmamın da ayrı bir gururu var. O yüzden bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Küçük çocukken burada sokaklarda top oynarken bunun hayalini kuruyordum. Allah bana bunu nasip etti. Çok güzel bir atmosfer vardı bugün. Bütün Kocaelispor taraftarına, Hodrimeydan’a, bütün Kocaeli’ye teşekkür ediyorum. Çok güzel anılar yaşattılar bize. İnşallah böyle devam edip Dünya Kupası’na katılırız" şeklinde konuştu.

"4-1 plaka oldu, Kocaelililer için ayrı güzellik oldu"

Maçın Kocaeli’de oynanması için TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na baskı yaptıklarını söyleyen deneyimli futbolcu, "4-1 plaka oldu. O da Kocaelililer için ayrı bir güzellik oldu. İbrahim başkana biraz baskı yaptık Kocaeli’de oynansın diye. Onun hakkını verdik. Bizi de mahcup etmediler. İnşallah böyle devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"Gereken karakteri ve özveriyi sahaya koyduk"

Gürcistan ile puan farkının 6’ya çıkmasını değerlendiren Merih Demiral, "Farkı 6 puana çıkardık. Böyle oynarsak bütün maçlarda çok iyi performans göstereceğimizi düşünüyorum. Bugün gerçekten sahaya gereken karakteri, gereken özveriyi koyduk. Önümüzdeki iki maçta da en iyi sonuçları alıp Dünya Kupası’nda olacağız inşallah" sözlerini kaydetti.

Alpay Özalan’dan sonra Dünya Kupası Elemeleri’nde 3 gol atan ilk savunma oyuncusu olmasının hatırlatılması üzerine Merih Demiral, "Çok mutluyum. Alpay hocaya da selam olsun. Çok ayrı bir geceydi bizim için" açıklamasında bulundu.

"Her maçtan önce buna çalışıyoruz"

Kafa golleri ve gelen ortaların kalitesiyle ilgili de konuşan başarılı oyuncu, "Hakan ağabey sağ olsun kafama atıyor topu. Bize sadece dokunmak kalıyor. Hakan ağabey ile de Arda ile de konuşuyoruz maçtan önce. Hakan Balta hocamız da çok yardımcı oluyor bize. Her maçtan önce çalışıyoruz" diye konuştu.

"Milli takımda oynamaktan her zaman gurur duyuyorum"

Son olarak golden sonra tribünlere bozkurt işareti yapmak için Hakan Çalhanoğlu’ndan izin alıp almadığının sorulması üzerine Merih Demiral, "O konulara çok girmek istemedik. Sadece mutlu olduk goller üst üste gelince. Milli takımda oynamaktan her zaman gurur duyuyorum. Bunu da her zaman sahaya yansıtmaya çalışıyorum. İnşallah hiçbir zaman mahcup olmayız" diyerek sözlerini tamamladı.

İHA