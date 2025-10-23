Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Derince ve İzmit ilçelerinde gerçekleştirilen 3 ayrı olayda 8 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheli tutuklandı.

23 Ekim 2025 Perşembe 11:15