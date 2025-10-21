4 katlı mobilya deposunda yangın: Ürünler kullanılamaz hale geldi

Yangın, saat 04.00 sıralarında Kuzey Mahallesi Şehit Erdi Demirer Caddesi'nde bulunan 4 katlı mobilya deposunda, henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Kimsenin bulunmadığı sırada binadan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri istendi.

Yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında, depoda bulunan mobilya ve tekstil ürünlerinin tamamının yandığı öğrenildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

İHA