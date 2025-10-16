Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu’ndan Vali Aktaş’a Ziyaret

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu, 18 Ekim’de düzenleyecekleri Kocaeli’de Giresun Rüzgarı, Güz Festivali etkinliği için Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.

Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Elmas ve Başkan Yardımcısı Halit Sarı, 18 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan “Kocaeli’de Giresun Rüzgarı, Güz Festivali” etkinliğiyle ilgili olarak Vali İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Federasyon yetkilileri, etkinliğin detaylarını aktardıkları ziyarette, Vali Aktaş’ı programa davet ederek katılımlarından onur duyacaklarını ifade etti.

Ziyarette konuğundan etkinlik hakkında bilgiler alan Vali İlhami Aktaş, nazik daveti için federasyon yetkililerine teşekkür etti ve etkinliğin başarıyla gerçekleşmesini temenni etti.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek