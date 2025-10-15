Hırsızlık suçundan aranan şahıs Gebze’de Yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan M.Ö. (24) isimli şahıs, düzenlenen operasyon ile 13 Ekim 2025 tarihinde yakalandı.
Yakalanan hükümlü şahsın Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra, aynı gün sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.