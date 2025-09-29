Dilovası’nda ELMAS Programı İlk Sektör Çalıştayı Yapıldı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ ELMAS Programı ile öğrenciler, savunma sanayiinin ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirilecek; staj ve istihdam fırsatları da sunulacak.

DİLOVASI – Millî Eğitim Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen ELMAS Programı kapsamında ilk sektör çalıştayı Dilovası’nda gerçekleştirildi. Program, savunma sanayisine nitelikli teknik personel kazandırmayı hedefliyor.

GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de dahil olduğu ELMAS Programı, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini güçlendirirken staj ve istihdam fırsatları da sunuyor.

GEBKİM OSB’de saat 14.00’te başlayan çalıştaya Kocaeli Vali Yardımcısı Dr. Olgun Öner, Savunma Sanayi Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri, okul yöneticileri ve alan şefleri katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, Millî Yetkinlik Hamlesi tanıtım videosu izlendi. Ardından İhtiyaç Analizi anketi uygulandı, proje tanıtımı yapıldı ve anket sonuçlarına dair sunumlar gerçekleştirildi.

Çalıştayda, ELMAS Programı’nın hedefleri, eğitim içerikleri ve sektör iş birlikleri detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, öğrencilerin savunma sanayiine hazır nitelikli personel olarak yetişmesinde eğitimin önemine vurgu yaptı.

