banner1192
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası’nda ELMAS Programı İlk Sektör Çalıştayı Yapıldı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ ELMAS Programı ile öğrenciler, savunma sanayiinin ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirilecek; staj ve istihdam fırsatları da sunulacak.

Dilovası'nda ELMAS Programı İlk Sektör Çalıştayı Yapıldı

29 Eylül 2025 Pazartesi 21:13

DİLOVASI – Millî Eğitim Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen ELMAS Programı kapsamında ilk sektör çalıştayı Dilovası’nda gerçekleştirildi. Program, savunma sanayisine nitelikli teknik personel kazandırmayı hedefliyor.

GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de dahil olduğu ELMAS Programı, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini güçlendirirken staj ve istihdam fırsatları da sunuyor.

GEBKİM OSB’de saat 14.00’te başlayan çalıştaya Kocaeli Vali Yardımcısı Dr. Olgun Öner, Savunma Sanayi Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri, okul yöneticileri ve alan şefleri katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, Millî Yetkinlik Hamlesi tanıtım videosu izlendi. Ardından İhtiyaç Analizi anketi uygulandı, proje tanıtımı yapıldı ve anket sonuçlarına dair sunumlar gerçekleştirildi.

Çalıştayda, ELMAS Programı’nın hedefleri, eğitim içerikleri ve sektör iş birlikleri detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, öğrencilerin savunma sanayiine hazır nitelikli personel olarak yetişmesinde eğitimin önemine vurgu yaptı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gonca’nın görme engelli hocası öğrencilere ışık oluyor Gonca’nın görme engelli hocası öğrencilere...
Büyükşehir’den 1084 personele acil durum eğitimi Büyükşehir’den 1084 personele acil durum eğitimi
Büyükşehir’in Trafik Eğitim Parkı’nda yeni dönem başladı Büyükşehir’in Trafik Eğitim Parkı’nda yeni...
Yapay zeka ile yeni bir vizyonun kapıları aralanıyor Yapay zeka ile yeni bir vizyonun kapıları aralanıyor
Kocaeli’de muhtarlara üç boyutlu eğitim Kocaeli’de muhtarlara üç boyutlu eğitim
KO-MEK’ten yeni döneme güçlü hazırlık KO-MEK’ten yeni döneme güçlü hazırlık
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gonca’nın görme engelli hocası öğrencilere...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet veren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde görme engelli...

Haberi Oku