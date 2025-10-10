Dilovası’nda Din Görevlileri Haftası Kutlandı

Dilovası Belediyesi, Din Görevlileri Haftası dolayısıyla anlamlı bir program düzenledi.

Belediyeye ait Asude Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa; Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, İlçe Müftüsü İbrahim Köç ve din görevlileri katıldı. Programda ilçede görev yapan din görevlileri ağırlandı; birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

MÜFTÜ KÖÇ’TEN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

İlçe müftüsü İbrahim Köç konuşmasında “Din Görevlileri Haftası vesilesiyle bir araya gelmek bizler için büyük bir mutluluk. Toplumun manevi değerlerini ayakta tutan din görevlilerimize verdiği destekten ötürü Sayın Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi

BAŞKAN ÖMEROĞLU: “SİZLER GÖNÜLLERİ İMAR EDİYORSUNUZ”

Müftü Köç’ün ardından konuşan Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, din görevlilerinin toplumun manevi yapısının temel unsuru olduğunu vurgulayarak şunları dile getirdi:

“Toplumumuzun manevi değerlerini yaşatan siz değerli din görevlilerimizle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizler belediye olarak yolları, parkları, binaları inşa ediyoruz; sizler ise gönülleri imar ediyorsunuz. Bu yönünüzle hizmetleriniz bizim için çok kıymetlidir. Bu vesileyle ebediyete irtihal eden hocalarımıza, alimlerimize rahmet, görevini sürdüren kardeşlerimize sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.”

Ayrıca konuşmasında camilerin bakımı ve çevre düzenlemelerinden ortak projelere kadar müftülükle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

KAYMAKAM KUBİLAY’DAN BİRLİK VE DAYANIŞMA MESAJI

Programda söz alan Metin Kubilay ise din görevlilerinin toplumsal barış ve birlik duygusunun güçlenmesinde önemli bir role sahip olduğunu vurguladı: