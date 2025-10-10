İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası’nda Din Görevlileri Haftası Kutlandı

Dilovası Belediyesi, Din Görevlileri Haftası dolayısıyla anlamlı bir program düzenledi.

Dilovası'nda Din Görevlileri Haftası Kutlandı

10 Ekim 2025 Cuma 12:09

 Belediyeye ait Asude Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa; Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, İlçe Müftüsü İbrahim Köç ve din görevlileri katıldı. Programda ilçede görev yapan din görevlileri ağırlandı; birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.
MÜFTÜ KÖÇ’TEN TEŞEKKÜR KONUŞMASI
İlçe müftüsü İbrahim Köç konuşmasında “Din Görevlileri Haftası vesilesiyle bir araya gelmek bizler için büyük bir mutluluk. Toplumun manevi değerlerini ayakta tutan din görevlilerimize verdiği destekten ötürü Sayın Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi
BAŞKAN ÖMEROĞLU: “SİZLER GÖNÜLLERİ İMAR EDİYORSUNUZ”
Müftü Köç’ün ardından konuşan Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, din görevlilerinin toplumun manevi yapısının temel unsuru olduğunu vurgulayarak şunları dile getirdi:
“Toplumumuzun manevi değerlerini yaşatan siz değerli din görevlilerimizle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizler belediye olarak yolları, parkları, binaları inşa ediyoruz; sizler ise gönülleri imar ediyorsunuz. Bu yönünüzle hizmetleriniz bizim için çok kıymetlidir. Bu vesileyle ebediyete irtihal eden hocalarımıza, alimlerimize rahmet, görevini sürdüren kardeşlerimize sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.”
Ayrıca konuşmasında camilerin bakımı ve çevre düzenlemelerinden ortak projelere kadar müftülükle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
KAYMAKAM KUBİLAY’DAN BİRLİK VE DAYANIŞMA MESAJI
Programda söz alan Metin Kubilay ise din görevlilerinin toplumsal barış ve birlik duygusunun güçlenmesinde önemli bir role sahip olduğunu vurguladı:
“Din görevlilerimiz, toplumun vicdanı ve ahlak pusulasıdır. Onların fedakârlıklarıyla manevi değerlerimiz gelecek nesillere aktarılmaktadır. Bu özel haftada tüm din görevlilerimizin çalışmalarını takdir ediyor, kendilerine başarılar diliyorum.”

(Erkan ERENLER)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova sporun kalbi olacak dev fabrika Çayırova sporun kalbi olacak dev fabrika
TEMİZLİK İŞLERİ EKİPLERİ SAHADA TEMİZLİK İŞLERİ EKİPLERİ SAHADA
Çayırova Devlet Hastanesi’nin inşaatı başladı Çayırova Devlet Hastanesi’nin inşaatı başladı
Darıca Belediyesi’nin POMEM Kursu Başvuruları Başladı Darıca Belediyesi’nin POMEM Kursu Başvuruları...
Çayırova’nın üstyapısı Büyükşehir’le güçleniyor Çayırova’nın üstyapısı Büyükşehir’le...
Çayırova Belediyesi, deplasmandan galibiyetle döndü Çayırova Belediyesi, deplasmandan galibiyetle döndü
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çayırova sporun kalbi olacak dev fabrika
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı vizyon projeler arasında yer...

Haberi Oku