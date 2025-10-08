Babalar ve çocuklar kitapların kalbinde buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl “Anadolu Mayası” temasıyla düzenlediği 15. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, yalnızca kitap tutkunlarını değil, aileleri de bir araya getirdi. Fuarın bu sene en özel misafirleri, babalar ve çocukları oldu.

KİTAPLARIN ARASINDA AİLE BAĞI

Fuara gelen babalar, çocuklarıyla birlikte stantları gezerek hem kitapların dünyasında yeni keşifler yaptı hem de okuma sevgisini birlikte paylaştı. Raflardan alınan her kitap, çocukların merakını büyütürken babalar da onlara okuma alışkanlığı kazandırmanın mutluluğunu yaşadı.

RAFADAN TAYFA’DAN MASAL DİNLETİLERİNE

Hafta sonu etkinliklerinde Rafadan Tayfa özel oturumu, minik ziyaretçiler kadar ebeveynlerin de ilgisini çekti. Masal dinletileri, atölye çalışmaları ve yazar imzalarıyla dolu fuar alanı, ailelerin birlikte keyifli vakit geçirdiği sıcak bir buluşma noktasına dönüştü. Çocukların yüzündeki sıcak gülümsemeler babaları da mutlu etti.

NESİLDEN NESİLE ANADOLU MAYASI

Bu yıl ki “Anadolu Mayası” teması, tıpkı bir ailenin kuşaktan kuşağa aktardığı sevgi, bilgi ve değerler gibi kitapların da geleceğe taşınan bir miras olduğunu hatırlattı. Babalar, çocuklarına yalnızca kitap değil aynı zamanda kültürel bir yolculuğun kapısını da armağan etti. Çünkü çocuklara kazandırılan okuma alışkanlığı geleceğe yapılan en güzel yatırım.

“OKUMA SEVGİSİ EN GÜZEL MİRAS”

Fuarda birçok baba, çocuklarıyla kitap fuarını gezmenin onlar için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getirdi. Bazıları ilk defa bu kadar çok kitabı bir arada gören çocuklarının heyecanına ortak olurken, bazıları kendi çocukluk kitaplarını yeniden keşfetti.



(Ömer İLGEÇ)