Guinness’ten rekora Gazze engeli

GUİNNESS, FİLİSTİN KİTABI ONAYA SUNULUNCA ÇEKİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında 4.100 ebeveyn ve 4.100 çocuk ile birlikte “Çok Sayıda Ebeveynin Çocuğuna Aynı Anda Kitap Okuması” etkinliği Guinness rekor denemesi olarak gerçekleştirilmesi planlandı. Ancak Guinness, Filistin kitabı onaya sunulunca projeden çekildi. Buna rağmen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, planlanan sayının da üzerine çıkarak 4.500 anne ve 4.500 çocuk ile rekor kırdı.

BÜYÜKŞEHİR GERİ ADIM ATMADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan anlamlı etkinlik için Guinness’e 28 Ağustos’ta başvurulmuştu. Başvuru sürecinde tüm aşamaları başarı ile tamamlayan Büyükşehir’e Guinness yetkilileri tarafından 25 Eylül tarihinde kitap veya tarih değişikliği yapılıp yapılmayacağı soruldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından etkinliğin anlamı ve bütünlüğü açısından herhangi bir değişikliğin uygun olmayacağı belirtilmesinin ardından Guinness projeden çekildi.

GUİNNESS OLMADAN OLUR GAZZESİZ OLMAZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 28 Ağustos tarihinde Guinness’e “Çok Sayıda Ebeveynin Çocuğuna Aynı Anda Kitap Okuması” etkinliği için başvuruda bulundu. 8 Eylül tarihinde Guinness tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne dönüş sağlandı ve başvuru onaylandığı belirtildi. 17 Eylül tarihinde Guinness tarafından proje yöneticisi atandı. 22 Eylül’de Guinness yetkilileri ile Büyükşehir arasında toplantı yapıldı, girişim için belirlenen Merve Gülcemal’in “Filistin Bizim” kitabı hakkında bilgi metni Guinness ile paylaşıldı. 25 Eylül tarihinde kitabın ‘Global Risk Komitesi’nin incelemesi altında olduğu belirtildi ve bir toplantı talebinde daha bulunuldu. Bu toplantıda ise kitap üzerine belli sorgulamalarda bulunuldu ve kitabın değiştirilip değiştirilmeyeceği bilgisi istendi. Etkinliğin anlam ve bütünlüğü açısından değişikliğin uygun olmayacağı belirtilmesinin ardından Guinness projeden çekildi.

SALON FİLİSTİN İÇİN DOLDU, KİTAPLAR VİCDAN İLE OKUNDU

Büyükşehir, etkinliği Guinness olmadan gerçekleştirdi. Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Kocaeli’nin dört bir tarafından çocuklar anne ve babaları ile katılım sağladı. Kocaeli’de en büyük kapalı spor salonlarından biri olan Recep Topaloğlu, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, dövizler ve balonlar olan vatandaşlar tarafından dolduruldu. ‘Filistin Bizim’ kitabının yazarı Merve Gülcemal’in katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte eller semaya açılarak Gazze halkının özgürlüğü için dua edildi.

SON SAYFAYI BAŞKAN BÜYÜKAKIN OKUDU

Filistin mücadelesinde çok anlamlı bir yere sahip olan etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, ‘Filistin Bizim’ kitabının son sayfasını binlerce çocuğa okudu. Başkan Büyükakın, Gazze’deki katliamının yıl dönümünü hatırlatarak çocuklara hitaben, “Orada sizin gibi çocuklar gece yataklarına aç gidiyorlar. Bombaların sesinden uyku uyuyamıyorlar. Sabah kalktıklarında nasıl bir sabaha kalkacaklarını bilmiyorlar. Uyandıklarında yiyecek bir şey bulamıyorlar. Babalar ve anneler endişeli. Tabi anne ve babaları hayattaysa” dedi.

REKOR DENEMESİ İÇİN GUİNNES’E BAŞVURULMUŞTU

Başkan Büyükakın, konuşmasının devamında ise, “Buradaki hikâyeyi hep birlikte okuduk. Sonradan gelenlerin önceden orada olanlara bunu yapmaya hakkı var mı?” dedi ve Merve Gülcemal’in oradaki olayları tamı tamına aktardığını ifade etti. Kitabın haksızlığı çok güzel bir şekilde anlattığını söyleyen Başkan Büyükakın, rekor denemesi için Guinness ile geçen süreci şu şekilde aktardı: “8 Eylül’de başvurumuz kabul eden Guinness ile 22 Eylül’de bir toplantı yapıldı. O toplantıda Merve Gülcemal hanımın ‘Filistin Bizim’ kitabı hakkında bilgi istediler. Biz de bilgiyi ilettik.

GUİNNES OLMAZSA OLUR, GAZZE OLMAZSA OLMAZ

Kitabın sağ üst köşesinde psikolog onayından geçmiştir yazıyor. Kitapta suçu övme, bir dile dine ırka düşmanlık var mı? Sadece kardeşlik var. 25 Eylül’e geldiğimizde Guinness bizimle bir toplantı yapmak istedi. 7 Ekim tarihini değiştirin dediler. 7 Ekim Filistin’in işgalinin yıl dönümü ya, bundan ve kitaptan rahatsız olmuşlar. Bize tarih ve kitabı değiştirip değiştirmeyeceğimizi sordular. Biz de dedik ki Guinness rekoru olmazsa olur ama Gazze olmazsa olmaz.”

“GUİNNES, REKORUN SENİN OLSUN”

Rekorun fazlası ile kırıldığını belirten Başkan Büyükakın, Guinness’e seslenerek “Siz de vicdanınızın sesini duymaz olmuşsunuz. Sizin de vicdanlarınız kurumuş. Orada insanlar katledilirken, masum insanlar ölürken sessiz kalınmaz. Biz çocuklar uyurken sessiz kalırız ve ölürken değil. Guinness, rekorun senin olsun. Biz senin rekoruna muhtaç değiliz. Ama Gazze’deki çocukların insanlık dışı durumun da ortağıyız. Yüreğimiz onlar ile beraber ve sonuna kadar onlarla beraber olmaya devam edeceğiz inşallah” dedi.

FİLİSTİN KURTULANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ

Resmi rakamlara göre Filistin’de 65 bin masum çocuk ve kadının katledildiğini söyleyen Başkan Büyükakın, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu haykırmaya devam edeceğini vurgulayarak, “Sizleri yürekten tebrik ediyorum. Sizler gibi insanların yaşadığı bir şehrin belediye başkanı olduğum için Allah’a hamd ediyorum. Filistinli çocuklar zulümden kurtulana kadar, oradaki zulüm durana kadar mevzuyu anlatmaya devam edeceğiz” dedi ve gençlerden mücadele için söz alarak “Ne diyoruz; Nehirden Denize Özgür Filistin!” sözleri ile konuşmasını tamamladı.



(Ömer İLGEÇ)