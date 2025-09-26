İLÇE HABERLERİ:
Çayırova Atatürk’te ulaşım daha rahat olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yol yapım, bakım ve genişletme projeleri kent genelinde ulaşım konforunu artırıyor. Bu kapsamda Çayırova Atatürk Mahallesi’nde yürütülen yol düzenleme çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

26 Eylül 2025 Cuma 10:45

 TRAFİK AKIŞI DÜZENLİ HALE GELDİ

Çağdaşkent Mesire Alanı, Bahriye Üçok Caddesi ve 378. Sokak kesişiminde gerçekleştirilen çalışmalarla bölgedeki trafik akışı daha düzenli hale gelecek. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 378. Sokağı genişleterek Bahriye Üçok Caddesi’ne bağladı. Yüzde 90 seviyesine ulaşan çalışmalar sayesinde Bahriye Üçok Caddesi’nden 378 ve 370. Sokaklara ulaşım kolaylaşacak.

 

SON RÖTUŞLAR YAPILIYOR

Büyükşehir ekipleri, proje kapsamında kaldırım, bordür ve elektrik imalatlarına devam ediyor. SEDAŞ’ın bölgede yürüttüğü çalışmaların ardından 800 metre uzunluğunda, bin 200 ton asfalt serimi yapılacak. Bu işlemlerle birlikte yol düzenleme projesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

(Emre KAHRAMAN)

