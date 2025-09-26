Başkan Ömeroğlu’ndan Eczacılar Günü Ziyareti

ECZACILARA TEŞEKKÜR

Başkan Ömeroğlu, ziyaretlerinde eczacılarla sohbet ederek toplum sağlığına verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti. Yoğun iş temposuna rağmen vatandaşların ilaç ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz fedakârca çalışan eczacıların büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Ziyaretler sırasında eczacılara çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi.

SAĞLIK SİSTEMİNİN AYRILMAZ PARÇASI

Eczacıların, sadece ilaç temin eden kişiler değil; aynı zamanda vatandaşlara sağlık danışmanlığı yapan, tedavi süreçlerinde hekimlerin en önemli destekçileri olduğunu vurgulayan Başkan Ömeroğlu, “Eczacılarımız, vatandaşlarımızın sağlığı için büyük bir özveriyle hizmet veriyor. Sağlık sistemimizin en önemli parçalarından biri olan eczacılarımızın Dünya Eczacılar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

MEMNUNİYETLE KARŞILANDI