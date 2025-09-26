İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Ömeroğlu’ndan Eczacılar Günü Ziyareti

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren eczaneleri ziyaret ederek eczacıların gününü kutladı.

Başkan Ömeroğlu'ndan Eczacılar Günü Ziyareti

26 Eylül 2025 Cuma 11:41

 ECZACILARA TEŞEKKÜR
Başkan Ömeroğlu, ziyaretlerinde eczacılarla sohbet ederek toplum sağlığına verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti. Yoğun iş temposuna rağmen vatandaşların ilaç ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz fedakârca çalışan eczacıların büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Ziyaretler sırasında eczacılara çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi.
SAĞLIK SİSTEMİNİN AYRILMAZ PARÇASI
Eczacıların, sadece ilaç temin eden kişiler değil; aynı zamanda vatandaşlara sağlık danışmanlığı yapan, tedavi süreçlerinde hekimlerin en önemli destekçileri olduğunu vurgulayan Başkan Ömeroğlu, “Eczacılarımız, vatandaşlarımızın sağlığı için büyük bir özveriyle hizmet veriyor. Sağlık sistemimizin en önemli parçalarından biri olan eczacılarımızın Dünya Eczacılar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.
MEMNUNİYETLE KARŞILANDI
Başkan Ömeroğlu’nun ziyaretleri, eczacılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Kendilerini unutmayan ve özel günlerinde hatırlayan Başkan Ömeroğlu’na teşekkür eden eczacılar, bu anlamlı ziyaretin kendileri için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdiler.

(Emre KAHRAMAN)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Bıyık, Spor Kompleksi inşaatını inceledi Başkan Bıyık, Spor Kompleksi inşaatını inceledi
Çayırova Atatürk’te ulaşım daha rahat olacak Çayırova Atatürk’te ulaşım daha rahat olacak
Çayırova’da Sağlıklı Beslenme Semineri düzenlendi Çayırova’da Sağlıklı Beslenme Semineri düzenlendi
Çayırovaspor’dan Başkan Çiftçi’ye 45. yıl ziyareti Çayırovaspor’dan Başkan Çiftçi’ye 45. yıl...
Büyükşehir’den Dilovası’na yeni yaşam alanı Büyükşehir’den Dilovası’na yeni yaşam alanı
Başkan Bıyık ve Kaymakam Dönmez’den Gazilere anlamlı ziyaret Başkan Bıyık ve Kaymakam Dönmez’den Gazilere...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Bıyık, Spor Kompleksi inşaatını...
Spor şehri Darıca anlayışıyla ilçeye birçok önemli eser kazandıran Darıca Belediye Başkanı Muzaffer...

Haberi Oku