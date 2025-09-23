KÜLTÜR VE SANAT:
Kitap Fuarı öncesi kütüphane buluşmaları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kitap Fuarı öncesinde kütüphanelerde düzenlediği kültürel etkinliklerin ilkini Gölcük Kütüphanesi’nde gerçekleştirdi. “Kütüphanem Kocaeli” markasıyla düzenlenen buluşmada konuk edilen Habibe Bektaşoğlu, “Sanat: Köklerden Ufka-Anadolu’nun İzinde Sanat” başlıklı bir söyleşi yaptı.

23 Eylül 2025 Salı 09:42

 ANADOLU’NUN SANAT YOLCULUĞU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15. Kocaeli Kitap Fuarı’na hazırlanıyor. Fuar öncesi düzenlenen etkinliklerin ilk adresi Gölcük Kütüphanesi olurken, yazar-sanat tarihçi Habibe Bektaşoğlu yaptığı söyleşide, Anadolu coğrafyasının sanat tarihindeki derin ve özgün izlerini katılımcılarla paylaştı. Sanatın yalnızca estetik bir alan değil, aynı zamanda toplumların hafızasını taşıyan güçlü bir ifade biçimi olduğuna dikkat çeken Bektaşoğlu, tarih öncesi kaya resimlerinden Selçuklu mimarisine, Osmanlı minyatürlerinden çağdaş sanat akımlarına kadar uzanan geniş bir perspektifte örnekler sundu.

 

KÜLTÜREL MİRAS VE İLHAM

Kültürel süreklilik temasını vurgulayan Bektaşoğlu, Anadolu’nun binlerce yıllık sanat birikiminin hem yerel kimliği hem de evrensel sanat anlayışını nasıl beslediğini örneklerle anlattı. Sanatın bireyin dünyasını dönüştürücü gücü, kültürel mirasın günümüz sanatçılarına sunduğu ilham ve farklı dönemlerde sanatın toplumsal rolü de söyleşinin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

 

KÜTÜPHANE ATMOSFERİNDE SANAT

Etkinliğe katılan ziyaretçiler, kütüphane atmosferinde böyle bir programın düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılar, hem kültürel hem de sanatsal açıdan doyurucu bir buluşma yaşadıklarını belirterek, organizasyonu takdir etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kitap Fuarı öncesinde başlattığı bu kütüphane buluşmaları, önümüzdeki günlerde farklı kütüphanelerde de devam edecek.

(Emre KAHRAMAN)

