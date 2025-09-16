KO-MEK’ten yeni döneme güçlü hazırlık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’nın (KO-MEK), yeni döneme hazırlık amacıyla İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürleri ile toplantı gerçekleştirildi. Eğitim süreçlerinde iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yapılan toplantıda, kursiyerlerin ihtiyaçları ve istihdama yönelik eğitimler ele alındı.

PAYDAŞLARLA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’nın (KO-MEK), yeni döneme güçlü bir başlangıç yapması amacıyla İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve Halk Eğitim Müdürleriyle bir araya gelindi. Eğitim süreçlerinin daha verimli ve etkin hale getirilmesi için düzenlenen toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç ile Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan katıldı. Katılımcılar, paylaşılan görüş ve önerilerle yeni döneme daha güçlü bir başlangıç yapılacağını ifade etti.

İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNASYONUN ÖNEMİ

Toplantıda söz alan Malkoç ve Ceyhan, yeni dönemin başarılı geçmesi yönünde temennilerini dile getirdi. Malkoç, eğitim faaliyetlerinde iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekerek, KO-MEK’in toplumsal gelişime katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

MÜDÜRLERDEN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

İlçe Halk Eğitim Müdürleri, toplantıda söz alarak geçmiş dönem tecrübelerini paylaştı. Çözüm önerilerini sunan müdürler, yeni döneme ilişkin beklentilerini de aktardı. Toplantıda kursiyerlerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve istihdam odaklı eğitimlerin artırılması yönünde görüşler dile getirildi.