Encümenden çevre düşmanlarına 7 milyon ceza

ÇALIŞMA BELGESİ ALINDI, ARACI BAĞLANDI

Daha temiz bir çevre için toplu taşımayı teşvik eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu amaca zarar veren otobüs şoförlerine idari para cezası uyguluyor. Daha önce yolcularla münakaşa ettiği tespit edilen ve çalışma belgesine bir yıl süreyle el konulan otobüs şoförünün aracı 15 günlüğüne bağlandı. Gebze ilçesinde de bir şoförün yolcuya fiziki müdahale yaptığı gerekçesiyle aracı 3 gün süreyle bağlandı. Büyükşehir Belediyesi, yolculara kötü muamelede bulunan ve kentin huzurunu kaçıran şoförlere göz açtırmamaya kararlı.

122 ADET İHLAL CEZASIZ KALMADI

Toplu taşıma ulaşımında huzur ve konforu önceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, denetimlerini de sürdürüyor. Denetimler sonrası yerinde tespit edilen ihlaller anında cezalandırılıyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığınca değerlendirilen vatandaş şikâyetleri ve zabıta denetimleri kapsamında 122 adet ihlal encümene taşındı. Sefer saatlerine uymayan, çalışma ruhsatı olmayan, tehlikeli araç kullanan ve çeşitli sebeplerle yolcuyu rahatsız eden şoförlere toplamda 360 bin 266 TL para cezası kesildi.

HAFRİYAT ATIĞI DÖKEN FİRMAYA 7 MİLYON TL CEZA

Vatandaşların sağlığına kastedenlerle mücadelesini sürdüren Zabıta Dairesi Başkanlığı, bu kapsamda yerel ve zincir marketleri yakın takibe alıyor. Yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçen ürün satan 26 adet markete kesilen 76 bin 778 TL idari para cezası onaylandı. Çevreyi kirletenlere de taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Bu kapsamda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın hafriyatını yola döken firmaya verdiği 7 milyon 478 bin 937 TL’lik idari para cezası onaylandı. Firmaya hafriyatı kaldırması için verilen süre dolduğunda ise belediye hafriyatı kaldıracak ve masrafın yüzde 25 fazlasını firmadan tahsil edecek.



(Emre KAHRAMAN)