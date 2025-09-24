SPOR:
Çayırovalı karateciler, turnuvadan 5 madalyayla döndü

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün karate branşı sporcuları, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Anadolu Karate Ligi Turnuvası’ndan 5 madalya alarak döndü.

Çayırovalı karateciler, turnuvadan 5 madalyayla döndü

24 Eylül 2025 Çarşamba 13:35

 Hayata geçirdiği atılımlarla Çayırova’ya ‘Spor Kenti’ kimliği kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin çalışmaları, meyvelerini vermeye devam ediyor. Binlerce Çayırovalı gencin spor yapmasına olanak sunan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nde, karate branşında boy gösteren Çayırovalı gençler, düzenlenen turnuvalarda adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak İstanbul’da düzenlenen ve 53 kulüp, 900 sporcu ve 8 ilden katılım gösterilen Anadolu Karate Ligi Turnuvası’nda boy gösteren Çayırova Belediyesi sporcuları, turnuvayı 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplamda 5 madalya ile kapattı.

 

“HEDEF DAHA BÜYÜK ZAFERLER”

Ümit erkekler 63 KG dalında mücadele eden Ahmet Tuğra Güney altın madalyayı boynuna takarken, Ümit erkekler 63 KG dalında ise Fatih Emin Göksal gümüş madalyanın sahibi oldu. 13 yaş kızlar 49 kg kategorisinde mücadele eden Nur Bahar Yaşar bronz madalya alırken, 9 yaş erkekler 40 kg dalında Burak Miraç Yaşar ve 13 yaş erkekler +55 kg dalında da Eray Arayıcı bronz madalyanın sahibi oldu. Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, “3 kulüp, 900 sporcu ve 8 ilden katılım gösteren bu zorlu turnuvada, sporcularımız aldıkları madalyalarla ne kadar güçlü olduklarını bir kez daha gösterdiler! Sporcularımızı gönülden tebrik ediyoruz. Hedef: Daha büyük zaferler!” denildi.

(Ömer İLGEÇ)

