EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Belediyesi’nden Öğrencilere Müjde

Gebze Belediyesi, üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilere sağladığı eğitim desteğini iki katına çıkardı. Daha önce 5 bin TL olarak verilen destek, bu yıl 10 bin TL olarak ödenecek.

Gebze Belediyesi'nden Öğrencilere Müjde

16 Eylül 2025 Salı 20:12

 

Başvurular 22 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Eğitim desteğinden; devlet üniversitelerinin lisans bölümlerine ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile özel ve vakıf üniversitelerinin yüzde 75 ve üzeri burslu lisans bölümlerine yerleşen öğrenciler faydalanabilecek.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yaptığı açıklamada gençlere verdikleri önemi şu sözlerle ifade etti:
“Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerimiz için vereceğimiz 10 bin TL tutarındaki eğitim desteğimizin kayıtları 22 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Eğitim desteğimizden devlet üniversitelerinin dışında özel üniversitelerin lisans bölümlerine ilk kez kayıt yaptıracak %75 ve üzeri burs kazanan gençlerimiz de faydalanabilecek. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Başvuru şartları ve detaylı bilgiye gebze.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Belediyesi’nden Öğrencilere Müjde Gebze Belediyesi’nden Öğrencilere Müjde
Çayırova’da eğitimin paydaşları bir araya geldi Çayırova’da eğitimin paydaşları bir araya geldi
Tuzla’da Minik Ar-Ge Latife Hanım Anaokulu Açılıyor Tuzla’da Minik Ar-Ge Latife Hanım Anaokulu Açılıyor
KOBİTEM’in yangın eğitimleri devam ediyor KOBİTEM’in yangın eğitimleri devam ediyor
Büyükşehir’den “aile içi iletişim” semineri Büyükşehir’den “aile içi iletişim” semineri
Çayırova Belediyesi’nden tercih danışmanlık hizmeti Çayırova Belediyesi’nden tercih danışmanlık...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze Belediyesi’nden Öğrencilere Müjde
Gebze Belediyesi, üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilere sağladığı eğitim desteğini iki...

Haberi Oku