Kocaeli’nin kadın muhtarları yüzlerce yıllık tarihi yapıları gezdi

Kocaeli’nin farklı ilçelerinde görev yapan kadın muhtarlar, Körfez Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Şener Söğüt ile bir araya geldi. Ziyarette yerel yönetim ile mahalleler arasında köprü görevi üstlenen muhtarların, belediye hizmetleri ve ilçedeki çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen buluşmada konuşan Başkan Söğüt, kadın muhtarların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Muhtarlarımız, mahallelerimizin sesi ve bizler için en önemli yol arkadaşlarımız. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, bu güçlü işbirliğinin devam etmesini diliyorum" dedi.

Ziyaretin ardından Körfez’in tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla kadın muhtarlar için özel bir gezi programı düzenlendi. Sanat Tarihçisi Selami Taştan rehberliğinde gerçekleşen program kapsamında; Hereke Kalesi, Tarihi Hereke Halısı Üretim Atölyesi ve Kültürel Miras Müzesi ile Kaiser Wilhelm Köşkü ziyaret edildi.

Kadın muhtarlar, Körfez’in kültürel mirası ve doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı bulurken, ilçenin tarihi değerlerine dair kapsamlı bilgiler edindi.

Program sonunda kadın muhtarlar, gösterilen misafirperverlik ve düzenlenen gezi için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Körfez Belediyesi’nin bizlere gösterdiği ilgi ve nazik ev sahipliği için teşekkür ediyoruz. Hem belediye çalışmaları hakkında bilgi edinme hem de Körfez’in tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı bulduk. Bu tür programların dayanışmayı ve iş birliğini güçlendirdiğine inanıyoruz."

İHA