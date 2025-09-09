banner1190
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’nin kadın muhtarları yüzlerce yıllık tarihi yapıları gezdi

Kocaeli’nin farklı ilçelerinde görev yapan kadın muhtarlar, Körfez Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Şener Söğüt ile bir araya geldi. Ziyarette yerel yönetim ile mahalleler arasında köprü görevi üstlenen muhtarların, belediye hizmetleri ve ilçedeki çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Kocaeli'nin kadın muhtarları yüzlerce yıllık tarihi yapıları gezdi

09 Eylül 2025 Salı 10:00

 Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen buluşmada konuşan Başkan Söğüt, kadın muhtarların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Muhtarlarımız, mahallelerimizin sesi ve bizler için en önemli yol arkadaşlarımız. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, bu güçlü işbirliğinin devam etmesini diliyorum" dedi. 
  Ziyaretin ardından Körfez’in tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla kadın muhtarlar için özel bir gezi programı düzenlendi. Sanat Tarihçisi Selami Taştan rehberliğinde gerçekleşen program kapsamında; Hereke Kalesi, Tarihi Hereke Halısı Üretim Atölyesi ve Kültürel Miras Müzesi ile Kaiser Wilhelm Köşkü ziyaret edildi. 
Kadın muhtarlar, Körfez’in kültürel mirası ve doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı bulurken, ilçenin tarihi değerlerine dair kapsamlı bilgiler edindi. 
  Program sonunda kadın muhtarlar, gösterilen misafirperverlik ve düzenlenen gezi için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Körfez Belediyesi’nin bizlere gösterdiği ilgi ve nazik ev sahipliği için teşekkür ediyoruz. Hem belediye çalışmaları hakkında bilgi edinme hem de Körfez’in tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı bulduk. Bu tür programların dayanışmayı ve iş birliğini güçlendirdiğine inanıyoruz." 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir, onlarca yerel yazarı Kocaelililerle bir araya getirecek Büyükşehir, onlarca yerel yazarı Kocaelililerle...
Milli İrade’de yerel sanatçı rüzgârı Milli İrade’de yerel sanatçı rüzgârı
Büyükşehir’den zafer kutlamalarına yakışan film Büyükşehir’den zafer kutlamalarına yakışan...
Büyükşehir’in Mehter ve Bando Takımı, Karamürsellileri coşturdu Büyükşehir’in Mehter ve Bando Takımı, Karamürsellileri...
Taraftar istedi, Fettah Can konserinin saati değişti Taraftar istedi, Fettah Can konserinin saati değişti
Bu konser Kocaelilileri mest etti Bu konser Kocaelilileri mest etti
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir, onlarca yerel yazarı Kocaelililerle...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15. Kocaeli Kitap Fuarı’na ön hazırlık kapsamında önemli bir etkinlik...

Haberi Oku