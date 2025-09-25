İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırovaspor’dan Başkan Çiftçi’ye 45. yıl ziyareti

Çayırovaspor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları, kulübün 45. Kuruluş yıldönümü vesilesiyle Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye ziyaret gerçekleştirerek, 45. yıla özel hazırlanan formayı Başkan Çiftçi’ye hediye etti.

Çayırovaspor'dan Başkan Çiftçi'ye 45. yıl ziyareti

25 Eylül 2025 Perşembe 09:53

 Sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırovaspor heyetini makamında ağırladı. İlçemizi Süper Amatör Lig’de temsil eden Çayırovaspor heyeti, kulübün 45. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Başkan Çiftçi’ye 45. yıl özel forması hediye etti. Ziyarette Çayırovaspor Başkanı Muammer Aydın, yönetim kurulu üyeleri, Çayırovaspor Teknik Direktörü Orhan Ken ve teknik heyeti ile futbolcular yer aldı. Ziyarette, karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirilirken, Çayırovaspor heyeti, Başkan Çiftçi’ye desteklerinden ötürü teşekkürlerini de iletti. Forma takdiminden sonra program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

 

“YENİ SEZONDA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Program hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “İlçemizi Süper Amatör Lig’de temsil eden Çayırovaspor Kulübü Başkanı Muammer Aydın, yönetim kurulu ve teknik heyeti makamımızda ağırladık. Kulübümüzün 45. yılı dolayısıyla gerçekleştirdikleri anlamlı ziyaret ve hediye için teşekkür ediyor, Çayırovaspor’umuza yeni sezonda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’den Dilovası’na yeni yaşam alanı Büyükşehir’den Dilovası’na yeni yaşam alanı
Başkan Bıyık ve Kaymakam Dönmez’den Gazilere anlamlı ziyaret Başkan Bıyık ve Kaymakam Dönmez’den Gazilere...
Gaziler Günü’nün 104. Yılı Dilovası’nda Törenle Kutlandı Gaziler Günü’nün 104. Yılı Dilovası’nda...
Körfez Alparslan Bulvarı daha güvenli ve konforlu Körfez Alparslan Bulvarı daha güvenli ve konforlu
Dilovası Belediyesi Yeni Hizmet Binası İçin İhaleye Çıkıyor Dilovası Belediyesi Yeni Hizmet Binası İçin İhaleye...
Darıca’ya dev spor yatırımında çalışmalar başladı Darıca’ya dev spor yatırımında çalışmalar...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir’den Dilovası’na yeni yaşam...
Kent genelinde tüm ilçelere sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda birçok mekân kazandıran Kocaeli Büyükşehir...

Haberi Oku