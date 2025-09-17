İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca’da kentsel dönüşüm iki mahalleden başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca’da yürüttüğü çalışmalar sonucu, kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılacağı mahalleler belli oldu.

Darıca'da kentsel dönüşüm iki mahalleden başlıyor

17 Eylül 2025 Çarşamba 15:48

 TOPLAM 757 BAĞIMSIZ BİRİM
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, basın toplantısı ile kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılacağı bölgeleri tek tek açıkladı. Risk haritasına göre 7 ilçedeki 14 alan öncelikli belirlenirken, Darıca’daki dönüşüm de büyük bir alanı kapsayacak. Kazımkarabekir Mahallesi’ndeki 18 bin 161 metrekare alanda 312, Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki 24 bin metrekare alanda da 445 bağımsız birimde dönüşüm sağlanacak. İki mahallede dönüştürülecek bağımsız birim sayısı 757 olarak belirlendi.

KOOPERATİFLER DE DÖNÜŞÜME DAHİL
Darıca’daki dönüşüm, önümüzdeki süreçte riskli kooperatif yapılarını da kapsayacak. Öbitaş Sitesi’ndeki 371, Hisarkent Sitesi’ndeki 421, Eren Sitesi’ndeki 173, Mann Filtre Sitesi’ndeki 172, Çayırovalılar Sitesi’ndeki 84 bağımsız birim kentsel dönüşüme dahil edilecek. Başkan Tahir Büyükakın’ın “Hepsi de riskli yapılar” dediği sitelerdeki dönüşüm de toplam 86.843 metrekarelik alanda bulunan 1.221 bağımsız birimi kapsayacak.


(Erkan ERENLER)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda yenileme çalışmaları başladı Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda yenileme çalışmaları...
Başkan Çiftçi, temizlik personellerini mesaiye uğurladı Başkan Çiftçi, temizlik personellerini mesaiye...
Darıca’da 4. Uluslararası Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buluyor Darıca’da 4. Uluslararası Kısa Film Yarışması...
Dilovası’nda Mevlid-i Nebi Haftası Coşkuyla Kutlandı Dilovası’nda Mevlid-i Nebi Haftası Coşkuyla Kutlandı
Çayırova’nın yeni spor salonunda koltuk montajı tamam Çayırova’nın yeni spor salonunda koltuk montajı...
Darıca’da haftaya İstiklal Marşı ile başlangıç Darıca’da haftaya İstiklal Marşı ile başlangıç
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda yenileme çalışmaları...
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin seçim beyannamesinde yer alan ve tamamlandıktan sonra...

Haberi Oku