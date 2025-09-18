Dilovası Belediyesi Yeni Hizmet Binası İçin İhaleye Çıkıyor

Dilovası Belediyesi, ilçeye modern bir hizmet binası kazandırmak için önemli bir adım atıyor. Vatandaşlara daha hızlı, erişilebilir ve konforlu bir şekilde hizmet sunmak amacıyla hazırlanan yeni belediye hizmet binası için ihale süreci başlıyor.

İHALE 3 EKİM’DE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Ekim’de gerçekleştirilecek ihale kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan 4.400 m² kullanım alanına sahip katlı otopark binası tadilattan geçirilerek Belediye Hizmet Binası’na dönüştürülecek. Bu dönüşümle birlikte ilçenin merkezinde modern bir yapı hayat bulacak.

HİZMETLER TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK

Şu an Kültür Merkezi’nde hizmet veren belediye birimleri, tadilatın tamamlanmasının ardından yeni hizmet binasında tek çatı altında toplanacak. Modern mimarisi, işlevsel yapısı ve geniş kullanım alanlarıyla dikkat çekecek olan bina, vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay erişmesini sağlayacak.

Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte Dilovası’nın hem kurumsal kimliği güçlenecek hem de ilçe merkezine estetik bir değer katılacak.

BAŞKAN ÖMEROĞLU’NDAN TEŞEKKÜR

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yeni hizmet binasının ilçe için büyük bir kazanım olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden daha konforlu, hızlı ve etkili şekilde yararlanabilmeleri için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni hizmet binamızla birlikte, Dilovası’nın ihtiyaçlarına yakışır bir belediye yapısını ilçemize kazandırmış olacağız. Bu süreçte her zaman olduğu gibi desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ediyorum.”

ÇALIŞMALAR KISA SÜREDE BAŞLAYACAK

Belediye yetkilileri, ihalenin ardından tadilat çalışmalarının kısa sürede başlayacağını belirtti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Dilovası, uzun süredir ihtiyaç duyduğu modern bir belediye hizmet binasına kavuşmuş olacak.

DİLOVASI’NA DEĞER KATACAK PROJE