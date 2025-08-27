Tuzla’da Minik Ar-Ge Latife Hanım Anaokulu Açılıyor

Okul öncesi eğitimde başarı grafiğini her geçen yıl yükselten Minik Ar-Ge, 5. şubesini Tolga Cengiz, Latife Akdemir ve Uygar Işık ortaklığı ile Tuzla’da açıyor. Yeni eğitim yuvası, ailelerden şimdiden yoğun ilgi gördü.

> “Minik Ar-Ge Latife Hanım Anaokulu, çocukların sadece akademik değil, sosyal ve duygusal gelişimlerini de destekleyen güçlü programıyla dikkat çekiyor. Biz sadece bir anaokulu değil, çocuklarımızın ikinci yuvasıyız.”

Yeni şube, İngilizce ve Fransızca olmak üzere çift dilde eğitim imkânı sunarak çocuklara erken yaşta yabancı dil altyapısı kazandırmayı hedefliyor. Bunun yanında sanat, spor, bilim, müzik ve doğa etkinlikleriyle desteklenen model, çocukların kendilerini özgürce ifade edebileceği güvenli bir ortam sağlıyor.

Modern sınıflar, hijyenik koşullar, güvenlik önlemleri ve uzman öğretmen kadrosuyla dikkat çeken Minik Ar-Ge Latife Hanım Anaokulu, kısa sürede Tuzla’daki ailelerin tercih listesine girmeyi başardı.





31 Ağustos Pazar günü saat 12.00'da Cami Mahallesi Mareşal Sok. No:7 Tuzla / İstanbul adresinde açılacak olup, tüm halkımız davetlidir.

Kuruculardan eğitimci Tolga Cengiz, açılış öncesinde yaptığı açıklamada Minik Ar-Ge’nin eğitim anlayışını şu sözlerle özetledi: