KÜLTÜR VE SANAT:
Şehir Tiyatroları, “Kusursuz Dünya’ya Yolculuk” ile yeni sezonu açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezon perdesini çocuklara ve ailelere umut dolu bir hikâyeyle açtı. “Kusursuz Dünya’ya Yolculuk” adlı müzikal, SDKM Büyük Sahne’de yapılan prömiyerle seyirciyle buluştu.

11 Ekim 2025 Cumartesi 09:46

 SANAL, GERÇEK VE MASAL DÜNYALARI BİR ARADA

Yazar Özlem Saraç’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Gaye Cankaya’nın üstlendiği oyun; teknolojiyle iç içe büyüyen çocuklara hem renkli hem düşündürücü bir mesaj veriyor. Kiraz’ın “Kusursuz Dünya” adlı bilgisayar oyununun büyülü dünyasında çıktığı macera; sanal, gerçek ve masal dünyalarını iç içe geçirerek, çocuklara hayal gücünün sınırlarını keşfetme fırsatı sunuyor.

 

ÇOCUKLARA EĞLENCELİ BİR SEZON AÇILIŞI
“Pinokyo”, “Hansel ve Gretel” ve “Uyuyan Güzel” gibi sevilen masal kahramanlarının da yer aldığı müzikal tiyatro; eğlenceli olduğu kadar öğretici yönüyle de dikkat çekiyor. “Kusursuz Dünya’ya Yolculuk”, çocukların merakla takip edeceği, ailelerin ise gönül rahatlığıyla izleteceği bir yapım olarak sezon boyunca sahnede olacak.

 

GÜÇLÜ KADRO, RENKLİ SAHNE
Oyunun yaratıcı kadrosunda müzikte Cem Kahraman ve Efkan Develi, koreografide Taner Güngör, dekor tasarımında Efter Tunç, kostüm tasarımında Nalan Alaylı, ışık tasarımında Yakup Çartık, genel sanat yönetmenliğinde ise Aydın Sigalı yer alıyor. Sahne kadrosunda ise Ezgi Özbalı, Güliz Gençoğlu, Utku Oğuz, Ahmet Buğra Karakoyun, Duygu Mine Özcan, İbrahim Aydın, Sevcan Kuş Efe, Sinemsu Özdemir Bağlam, Aytek Mete Elgün ve Çağla Akarsu bulunuyor.

 

EKİM AYI’NDA DOPDOLU PROGRAM
Kusursuz Dünya’ya Yolculuk”, 10-11 Ekim tarihlerinde SDKM Büyük Sahne’de, 22 Ekim’de ise Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi’nde minik izleyicileriyle buluşmaya devam edecek. Ekim ayı sonunda ise Kocaeli Şehir Tiyatroları, sahne sanatları tarihinde önemli bir anıya imza atacak. 30 Ekim’de, Türk mimarlık tarihinin dehası Mimar Sinan’ın yaşamını günümüz bakış açısıyla sahneye taşıyan ve Hatay’da yaşanan depremle kesişen insan hikâyelerini konu alan “Sinan” adlı oyun, dünya prömiyeriyle tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Yeni sezonda hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden Kocaeli Şehir Tiyatroları, yıl boyunca farklı yaş gruplarına ilham verecek özel yapımlarla sahnelerini sanatseverlere açmaya hazırlanıyor.


(Ömer İLGEÇ)

