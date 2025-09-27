Vali Aktaş ile Başkan Büyükakın’dan Beşiktaş maçı öncesi Kocaelispor’a moral

Vali İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, kritik Beşiktaş maçı öncesinde teknik ekip ve futbolcularla yemekte bir araya geldi. Futbolculara moral veren Başkan Büyükakın, "Kent olarak size güveniyoruz" dedi.

ANLAMLI BULUŞMA

Süper Lig'deki temsilcimiz Kocaelispor, 29 Eylül Pazartesi günü çok kritik bir maça çıkacak. Yeşil-Siyahlı ekibimiz, İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacak. Vali İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, bu önemli maç öncesinde teknik ekip ve futbolcularla yemekte bir araya geldi. İzmit'te verilen yemeğe Kocaelispor Başkanı Recep Durul, yöneticiler, Teknik Direktör Selçuk İnan, teknik ekip ile futbolcular tam kadro katıldı.

BAŞARI DİLEDİ

Takıma güvendiğini vurgulayan ve başarı dileklerini ileten Başkan Büyükakın, kentten de aynı güveni beklediğini belirtti. Büyükakın, "Hepinize başarılar diliyorum. İlk haftadan itibaren kazanmak için her türlü mücadeleyi ortaya koyuyorsunuz. Size inanıyor ve güveniyoruz. Çünkü biz Kocaelispor’uz. 16 yıl aradan sonra yeniden ait olduğumuz yerdeyiz. Burada kalıcı olacak, yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.



(Ömer İLGEÇ)