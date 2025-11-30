ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de çöp kamyonu tramvaya çarptı: 3 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun tramvaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de çöp kamyonu tramvaya çarptı: 3 yaralı

30 Kasım 2025 Pazar 14:32

 Kaza, saat 10.00 sıralarında Alikahya Fatih Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. İzmit Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, Alikahya Fatih Mahallesi istikametine seyir halinde olan tramvaya çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tramvayın ilk vagonu ağır hasar alarak raydan çıktı. Kazada çöp kamyonu sürücüsü, yanındaki temizlik işçisi ve tramvayda bulunan bir yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler, raydan çıkan vagonu tekrar raya oturtmak için çalışma başlattı. 
  Kaza nedeniyle bölgedeki tramvay seferleri durduruldu.




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vurulan tanker KAIROS'ta sızıntı tespit edildi Vurulan tanker KAIROS'ta sızıntı tespit edildi
Amatör maçta futbolcular tekme tokat birbirine girdi Amatör maçta futbolcular tekme tokat birbirine girdi
Kontrolden çıkan cip şarküteriye daldı: Kıl payı kurtuluş kamerada Kontrolden çıkan cip şarküteriye daldı: Kıl...
KAIROS gemisindeki yangına müdahale: KAIROS gemisindeki yangına müdahale: "Soğutma çalışmaları...
El freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarını yıktı El freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarını yıktı
Gemiden tahliye edilen 25 personel tedbiren hastaneye götürüldü Gemiden tahliye edilen 25 personel tedbiren hastaneye...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Vurulan tanker KAIROS'ta sızıntı tespit edildi
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında, "VIRAT" isimli diğer bir tankerle eş zamanlı olarak saldırıya...

Haberi Oku