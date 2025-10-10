KÜLTÜR VE SANAT:
Kitap Fuarı’nda münazara ve müzikal tiyatro bir arada

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen münazara ve müzikal tiyatro programı, kitap okuma alışkanlığına farklı bakış açıları kazandırarak, katılımcılara hem düşündüren hem de ilham veren bir akşam sundu.

10 Ekim 2025 Cuma 09:40

 KİTABA DAİR DOPDOLU BİR AKŞAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl “Anadolu Mayası” temasıyla 15’incisini düzenlediği Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, hem düşünsel hem sanatsal yönüyle dikkat çeken özel bir programa ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu’nda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından “Münazara ve Müzikal Tiyatro Programı” gerçekleştirildi.

 

“NİTELİKLİ KİTAP MI, ÇOK KİTAP MI?”

Programın ilk bölümünde, Okuyan Şehir Kulübü üyelerinden oluşan iki takım, “Nitelikli kitap okumak mı, çok kitap okumak mı?” sorusu etrafında kıyasıya bir münazara gerçekleştirdi. Yavuz Yiğit’in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, yarışmacılar çevrimiçi ve yüz yüze eğitim süreçlerinden geçerek münazara teknikleri konusunda hazırlandı.

Alanında uzman eğitmenlerin katkısıyla hazırlanan münazara, hem izleyenlere farklı bakış açıları sundu hem de kitap okuma alışkanlıklarına dair farkındalık oluşturdu. Finalde katılımcı takımlara hediyeleri takdim edilirken, moderatör Yavuz Yiğit’e de çiçek verildi.

 

“KİTAPLAR YURDU MÜZİKALİ” İLE SANAT SAHNEDEYDİ

Etkinliğin ikinci bölümünde ise KO-MEK tiyatro kursiyerlerinden oluşan oyuncu kadrosu, usta öğretici Banu İnan’ın sanat yönetmenliğinde hazırlanan “Kitaplar Yurdu Müzikalini” sahneledi. Müzikal, münazara konusunu bu kez sahneye taşıyarak, nitelikli okumanın önemini sanatsal bir dille aktardı. Gecenin sonunda Banu İnan’a çiçek takdim edilirken, katılımcılar kitap ve sanatın bir araya geldiği anlamlı bir etkinlik yaşadı.

(Erkan ERENLER)

