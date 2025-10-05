KOCAELİ MİLLETVEKİLİ RADIYE SEZER KATIRCIOĞLU’NDAN İKTAV’A ZİYARET

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve beraberindeki heyet, Araştırmacı-Gazeteci-Yazar İsmail Kahraman tarafından kurulan İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Belediye Başkanvekili Selamet Güner ve parti yönetimiyle birlikte, İKTAV Kütüphanesi’ni ziyaret ederek merkezin kurucusu Araştırmacı, Gazeteci-Yazar ve Belgesel Yapımcısı İsmail Kahraman ile bir araya geldi.

Ziyarette, uzun yıllar süren emeklerle oluşturulan İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (www.iktav.com) arşivi, belge ve kitap koleksiyonları hakkında bilgi alındı. Milletvekili Katırcıoğlu, Kahraman’ın kültür ve tarih alanındaki çalışmalarına övgüde bulunarak nazik misafirperverliği için teşekkür etti.

Kahraman ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sayın Milletvekilimiz Radiye Sezer Katırcıoğlu’na ve Gebze teşkilatımıza bu anlamlı ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Kültürel mirasımızı belgeleyen çalışmalara gösterdikleri ilgiden dolayı minnettarım. dedi.

Ziyaret sırasında ayrıca Gebze Gazetesi’nin canlı yayınında, Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun Hereke İpek Halısı üzerine yaptığı önemli açıklamalar da gündeme geldi. Katırcıoğlu, Hereke ipek halısının dünya markası haline gelmesinin kültürel miras açısından büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

Canlı yayına buradan ulaşabilirsiniz.

İsmail Kahraman tarafından hazırlanan “Altay Dağlarından Hereke’ye – İpek Halı Tarihi Belgeseli” de ziyarette tanıtıldı. Belgeselin tamamına YouTube’daki oynatma listesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek