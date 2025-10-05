GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ RADIYE SEZER KATIRCIOĞLU’NDAN İKTAV’A ZİYARET

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve beraberindeki heyet, Araştırmacı-Gazeteci-Yazar İsmail Kahraman tarafından kurulan İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ RADIYE SEZER KATIRCIOĞLU'NDAN İKTAV'A ZİYARET

05 Ekim 2025 Pazar 13:10

Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Belediye Başkanvekili Selamet Güner ve parti yönetimiyle birlikte, İKTAV Kütüphanesi’ni ziyaret ederek merkezin kurucusu Araştırmacı, Gazeteci-Yazar ve Belgesel Yapımcısı İsmail Kahraman ile bir araya geldi.

Ziyarette, uzun yıllar süren emeklerle oluşturulan İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (www.iktav.com) arşivi, belge ve kitap koleksiyonları hakkında bilgi alındı. Milletvekili Katırcıoğlu, Kahraman’ın kültür ve tarih alanındaki çalışmalarına övgüde bulunarak nazik misafirperverliği için teşekkür etti.

Kahraman ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sayın Milletvekilimiz Radiye Sezer Katırcıoğlu’na ve Gebze teşkilatımıza bu anlamlı ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Kültürel mirasımızı belgeleyen çalışmalara gösterdikleri ilgiden dolayı minnettarım. dedi.

Ziyaret sırasında ayrıca Gebze Gazetesi’nin canlı yayınında, Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun Hereke İpek Halısı üzerine yaptığı önemli açıklamalar da gündeme geldi. Katırcıoğlu, Hereke ipek halısının dünya markası haline gelmesinin kültürel miras açısından büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

Canlı yayına buradan ulaşabilirsiniz.

İsmail Kahraman tarafından hazırlanan “Altay Dağlarından Hereke’ye – İpek Halı Tarihi Belgeseli” de ziyarette tanıtıldı. Belgeselin tamamına YouTube’daki oynatma listesi üzerinden ulaşılabiliyor.

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Kütüphanesi’ni ziyaret eden Kocaeli Milletvekili Sn. Radiye Sezer Katırcıoğlu ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Sn. Recep Kaya’nın ziyareti, İstişare Kurulu Üyesi, araştırmacı, gazeteci-yazar ve belgesel yapımcısı İsmail Kahraman’ın İKTAV Kütüphanesi’nde kültürel mirasın korunmasına ve tarihî değerlerin tanıtılmasındaki çalışmalarının önemini bir kez daha vurguladı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’de Uyuşturucu Suçlusuna Operasyon Kocaeli’de Uyuşturucu Suçlusuna Operasyon
Vali Aktaş, Milli Güreşçileri Ziyaret Etti Vali Aktaş, Milli Güreşçileri Ziyaret Etti
Kocaeli’de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı Kocaeli’de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs...
Bakan Tekin, Yeni Eğitim Projesi Lansmanında Filistin’deki Katliamı Kınadı Bakan Tekin, Yeni Eğitim Projesi Lansmanında Filistin’deki...
Kocaeli’de Dünya Yürüyüş Günü’nde Sağlıklı Yaşam İçin Adım Atıldı Kocaeli’de Dünya Yürüyüş Günü’nde Sağlıklı...
Kocaeli “Mutlu Şehir”le Dünyaya Örnek Oldu Kocaeli “Mutlu Şehir”le Dünyaya Örnek Oldu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli’de Uyuşturucu Suçlusuna Operasyon
KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak...

Haberi Oku