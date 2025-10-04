Kocaeli Kitap Fuarı'na görkemli açılış

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 15.'sini düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı, "Altaylardan Tuna'ya: Müzik Birleştirir" adlı özel konser ile başladı. Programda konuşan Başkan Büyükakın, Anadolu mayasının bizi biz yapan en önemli unsur olduğunu vurgulayarak, "Mayamızı yeniden karacağız. O mekânlardan biri de Kocaeli Kitap Fuarı'dır” dedi.

ANLAMLI BİR PROGRAMLA BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 15.'si gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı, özel bir konserle başladı. Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki, “Altaylar’dan Tuna’ya: Müzik Birleştirir” temalı açılış programına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Cumhurbaşkanlığı Kamu Görevleri Etik Kurul Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı ve BBP İl Başkanı Metehan Küpçü ile fuarın bu yılki onur konuğu olan Prof. Dr. Kemal Sayar da katıldı.

ONUR KONUĞU SAYAR’DAN TEŞEKKÜR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda ilk konuşmayı, onur konuğu Prof. Dr. Kemal Sayar yaptı. Sayar, “Öncelikle bana böyle bir şeref misafirliği payesini verdiği için Kitap Fuarına ve Büyükşehir’e teşekkür ederim” dedi. Prof. Sayar, bu yılki Anadolu Mayası’na değinerek söz konusu temanın son derece heyecan verici olduğunu söyledi. Sayar, “Bizi mayalayan bir medeniyetin mensubuyuz. Hepimizin farkında olmadığı bir bilinçaltında geçmişin bilgeliği ile mayalanmış durumdayız. Ben, Anadolu irfanını anneannemden aldım. Bu irfanı aktaran birileri hep var. Umarım bizler vasıtasıyla yeni nesil bu büyük hazinenin farkında olurlar” şeklinde konuştu.

BU MİLLETİN MAYASI TEMİZDİR

Kemal Sayar konuşmasında, Türk milletinin temiz bir mayaya sahip olduğunun altını çizdi, “Anadolu bilgeleri geçmişi iyilikle mayalamıştır. Bu toplum birçok kedere rağmen hala ayaktadır ve dimdiktir. Yakın zamandaki depremler ve darbe girişimi ile başa çıkarak zorlukların üstesinden gelmiştir. Bizim mayalayan bir şey var. Bizde güzelliğin adaletin, yardım etmenin geçmişten gelen bir bilgeliği var. Bütün badirelere rağmen, bütün hastalıklarımıza rağmen bu topraklarda yüzyıllardır var olmaya ve bir merhamet toplumu olmaya devam ediyoruz. Ben bütün felaket tellalığına rağmen insanımızın iyi olduğunu ve iyi şartlar altında her zaman inşa edici olduğuna her zaman taşı taş üzerine ve çalışkanlığına inanıyorum” dedi.

BÜYÜKAKIN: BUGÜN ÇOK GURURLUYUZ

Başkan Tahir, onur konuğu Kemal Sayar'a Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenleri tarafından hazırlanan tablodan hediye etti. Ardından da bir konuşma yaptı. Başkan Büyükakın 15 yıldır gururla icra edilen Kocaeli Kitap Fuarı’nın kentin markası olduğunu kaydederek, “Sadece çevre illere değil artık yurt dışına ismini duyuran bir organizasyonumuz var. Bununla gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

BİZİ BİZ YAPAN ANADOLU MAYASIDIR

Başkan Büyükakın fuarın bu seneki teması olan ‘Anadolu Mayası’na’ değindi ve şu ifadeleri kullandı: "Anadolu mayası dediğimiz şey bizi biz yapan olgudur. Bizi bir kılan, bizi ilelebet var edecek olan Anadolu mayasıdır. Türkiye yeni bir ufka yol açtı. Tarihi geçmiş için değil gelecek için okuruz. Tarih derseniz ancak bugüne dair bir anlam taşır. Tarihini yazamayanların ne geçmişi ne de geleceği olur. Tarihi yeniden yazmak gerekiyor. Bu da dil birlikteliği ile mümkündür. Sanattan kültüre, mimariden iş yaşamına ne varsa bunların tamamı dile dökülüyor. Diliniz ne ise siz osunuz. Dil soyut vatandır. Dili olmayanın vatanı yoktur. Bir toprak parçası üzerinde yaşarsınız. Dil olunca millet olur ve vatanda birlik olursunuz.

BAŞKAN 4 ÖNEMLİ ESERİ TANITTI

Açılış programında ayrıca 4 adet Büyükşehir yayınının lansmanı Başkan Büyükakın tarafından gerçekleştirildi. “Yakut Steplerinden Adriyatik’e Türkçe’nin Anlamı, Söğüt’ten Babadağ’a Akça Koca’nın İzinde, Şehrengiz: Özel Bir Kent ve Sanat Kitabı Kocaeli Şehrengizi ile Akçakoca /Rüzgârla Konuşan Çocuk eserlerini tanıtan Başkan Büyükakın, "Bu kültürün çocuklara aktarılması çok önemli. Onlara bizden çocuk kitapları yazılmalı ki kültürümüz aktarılsın sözleriyle, bu kitapların okunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

MAYAMIZI KOCAELİ KİTAP FUARI’NDA KARACAĞIZ

Başkan Büyükakın konuşmasının sonunda İsrail zulmü altındaki Gazzelilerin acısına değindi. Türklerin yüzyıllardır hüküm sürdüğü topraklardaki adalete dikkat eden Başkan Büyükakın, “Benim medeniyetim öyle bir medeniyet ki insanlığın en dibe indiği Gazze’deki meseleye nasıl baktığını herkes görüyor. O topraklarda 400 yıldır burnu kanamadan yaşadı. Dilimizden gelen kültür de böyle bir kültür. Biz mayamızı yeniden karacağız. Onların mekanlarında biri de Kocaeli Kitap Fuarı’dır” dedi. Programda selamlama konuşması yapan Milletvekili Prof.Dr. Sadettin Hülagü de; “Bugün; kentimiz için yıllar içerisinde önemli bir değere dönüşen, ender buluşmalarından biri olan 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda çok güzel bir birliktelik oldu. Ruhumuz edebiyata doyacak" dedi.

MUHTEŞEM BİR DİL YOLCULUĞU: ALTAYLARDAN TUNAYA

Protokol konuşmalarının ardından “Altaylar’dan Tuna’ya Müzik Birleştirir” adlı konser başladı. Müziğin birleştirici evrensel dili ile Türk Dünyası’na adeta bir yolculuk yaptıran gösteri, izleyenlerden büyük ilgi gördü. Coşkun Karademir’in müzik direktörlüğünde, Ahmet Yesevî’den başlayan yolculuk; Doğu Türkistan’dan Anadolu’ya, Kıbrıs’tan Balkanlara uzanan Türk coğrafyasının türküleri, Türk çalgıları ve geleneksel motif görselleri eşliğinde izleyiciyle buluştu.

KURDELE KESİLDİ, 15. KOCAELİ KİTAP FUARI AÇILDI

Konserin sona ermesi ile birlikte tüm protokol üyeleri sahnede bir araya geldi. Açılış kurdelesinin kesilmesiyle Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı resmen başlatılmış oldu. Kocaeli Kongre Merkezi’nde onlarca söyleşiye ev sahipliği yapacak Kitap Fuarı, 4-12 Ekim tarihleri arasında açık olacak. Kitap dostları, fuarı 10.30–21.30 saatleri arasında ziyaret edebilecek.



(Erkan ERENLER)