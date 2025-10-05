banner1192
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Minikler, Hayvanları Koruma Günü’nde atlarla buluştu

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği özel bir etkinlikle kutlandı. Minik çocuklar, Kocaeli Atlı Eğitim Merkezi’nde tanıştıkları atları hem sevdi hem de onlarla fotoğraf çektirerek günü ölümsüzleştirdi.

Minikler, Hayvanları Koruma Günü'nde atlarla buluştu

05 Ekim 2025 Pazar 09:55

 ATLARI BESLEYİP SEVDİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve hayvan haklarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde çocukları atlarla buluşturdu. Çocuklar, etkinliğe öğretmenleriyle birlikte geldi. İlk olarak görevlilerden atların yaşamı, bakımı ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan öğrenciler daha sonra ahırlara geçti.  Burada yanlarında getirdikleri havuçları atlara veren minik öğrenciler, atları severek onlarla fotoğraf çektirdi.

 

ATÖLYE ETKİNLİKLERİ

Dünya Hayvanları Koruma Günü’nün önemine de değinilen etkinlikte, hayvanlara karşı şiddetin önlenmesi, hayvanların korunması ve doğal yaşam alanlarına saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Çocuklar ayrıca alanda kurulan atölyelerde eğlenceli vakit geçirdi.

 

HAYVAN KORUMA GÖREVLİSİ

Çocuklar kendileri için hazırlanan “Hayvan Koruma Görevlisi” taçlarını boyadı. Taçlarını takan çocuklar, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü hem eğitici hem de eğlenceli bir etkinlikle kutlamış oldu.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yazar Ayçil’den okuyucularına “açık” tavsiye Yazar Ayçil’den okuyucularına “açık” tavsiye
“Şeytanın Sor Dedikleri” kitabının yazarı Said Şaşmaz “Şeytanın Sor Dedikleri” kitabının yazarı...
Kitap Fuarı’nın ilk özel oturumu Ökten ile gerçekleşiyor Kitap Fuarı’nın ilk özel oturumu Ökten ile gerçekleşiyor
Başkan Büyükakın fuarı gezdi kitap severler ile sohbet etti Başkan Büyükakın fuarı gezdi kitap severler ile...
Kitap Fuarı’nın onur konuğu Kemal Sayar, söyleşisinde konuştu Kitap Fuarı’nın onur konuğu Kemal Sayar, söyleşisinde...
Tramvaylar Kitap Fuarı’na özel giydirildi Tramvaylar Kitap Fuarı’na özel giydirildi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Yazar Ayçil’den okuyucularına “açık”...
Kocaeli Kitap Fuarı’nda “Açık yapıt ve okurun yazarlaşması” konusuyla katılımcılarını bir araya...

Haberi Oku