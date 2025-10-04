banner1192
Trafo bakımında işçi elektrik akıma kapıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafo bakım çalışması sırasında elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

04 Ekim 2025 Cumartesi 11:54

 Olay, saat 09.30 sıralarında Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak'ta meydana geldi. Trafo bakım çalışması sırasında işçi Y.T. elektrik akımına kapıldı. Y.T.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşurken, diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.&nbsp; 

İHA
