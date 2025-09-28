GÜNDEM:
TİMBİR ve BHA Heyetinden Vali Baydaş’a Ziyaret

RİZE / GEBZE GAZETESİ Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Süleyman Basa, Birlik Haber Ajansı (BHA) Genel Müdürü Muhammet Kaçar ve beraberindeki heyet, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş’ı makamında ziyaret etti.

28 Eylül 2025 Pazar 00:31

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, TİMBİR ve BHA heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, şehirde geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun yağışta alınan önlemleri paylaştı.Baydaş, kısa sürede 355 kilogramı aşan yağışın ardından riskleri değerlendirerek saat 01.48’de turizm tesislerinden tahliye kararı verdiklerini söyledi. Vali, “Yoğun yağış sırasında hızlı bir şekilde karar alarak vatandaşlarımızı güvenli alanlara yönlendirdik. Bugün can kaybından söz etmiyorsak, bu kararlılığın ve koordinasyonun sonucudur” dedi.

Vali Baydaş ayrıca, Devlet Su İşleri, Meteoroloji, emniyet ve jandarma ile birlikte anlık koordinasyon sağlandığını belirterek, camilerden yapılan anonslar ve kapı kapı bilgilendirmelerle tahliyelerin gerçekleştirildiğini aktardı.

Ziyarette, TİMBİR’in çalışmaları ve internet medyasının gelişimi üzerine bilgi paylaşılırken, güncel projeler hakkında da istişarelerde bulunuldu.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

