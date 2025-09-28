GENEL:
Kılavuz Kariyer Programı sinema etkinliğiyle taçlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere kariyer yolunda rehberlik eden Kılavuz Kariyer Programı, dolu dolu geçen bir serüvenin ardından unutulmaz bir etkinlikle noktalandı. Programa katılan öğrenciler, eğitim ve staj sürecinin sonunda açık havada hep birlikte sinema keyfi yaşadı.

28 Eylül 2025 Pazar 12:27

 GENÇLER KENDİLERİNİ ÇOK YÖNLÜ GELİŞTİRDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Üretken Akademi iş birliğiyle yürütülen Kılavuz Kariyer Programı, geleceğini şekillendirmek isteyen gençlere önemli fırsatlar sundu. Lise ve üniversite öğrencileri ile yeni mezunlar ve iş arayanların katılabildiği program, ulusal ve uluslararası şirketlerde 3 ay süren online staj imkanıyla gençlerin sosyal, dijital ve profesyonel yetkinliklerini geliştirmelerine katkı sağladı.

 

YILDIZLAR ALTINDA FİNAL

Bin 390 başvuru arasından seçilen 500 genç, program kapsamında hem iş dünyasına hazırlanma hem de kültürel ve sosyal etkinliklere katılma fırsatı buldu. Eğitimleri ve online stajları başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kartepe Açık Hava Sineması’nda buluştu. Etkileyici öyküsüyle hafızalarda yer edinen “7. Koğuştaki Mucize” filmini izleyen gençlere Büyükşehir ekipleri tarafından patlamış mısır ve içecek ikram edildi.

 

DOSTLUKLARLA TAÇLANAN BİR YOLCULUK

Program boyunca eğitimlerden etkinliklere, yeni deneyimlerden dostluklara kadar birçok anı paylaşan öğrenciler, Kılavuz Kariyer’in sunduğu yol haritasıyla geleceğe daha güçlü adımlar atacaklarını dile getirdi.

(Emre KAHRAMAN)

