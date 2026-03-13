GENEL:
BAŞKAN KUMSAR’DAN BAYRAM PAZARI’NA DAVET

İzmit’te bayram alışverişinin bereketli ve kolay bir şekilde yapılabilmesi için Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’nda Bayram Pazarı kuruluyor. 17 Mart Salı, 18 Mart Çarşamba ve 19 Mart Perşembe günlerinde kurulacak pazar, vatandaşlara 3 gün boyunca saat 22.00’ye kadar hizmet verecek.

13 Mart 2026 Cuma 17:17

Konuya ilişkin açıklama yapan Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, bayram öncesi vatandaşların ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmesi için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

BAYRAM PAZARI 3 GÜN KURULACAK

Başkan Kumsar açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bayram öncesi hem vatandaşlarımızın alışverişlerini rahatça yapabilmesi hem de pazarcı esnafımızın emeğinin karşılığını alabilmesi için Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’nda Bayram Pazarı kuruyoruz. 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde kurulacak pazarımız üç gün boyunca saat 22.00’ye kadar açık olacak. Bayramlık ürünlerden gıdaya ve sebzeye kadar birçok ürün vatandaşlarımızla buluşacak. Tüm hemşehrilerimizi bayram alışverişlerini yapmak üzere Bayram Pazarımıza davet ediyorum.” dedi.

