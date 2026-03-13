BAŞKAN KUMSAR’DAN BAYRAM PAZARI’NA DAVET

BAYRAM PAZARI 3 GÜN KURULACAK
Başkan Kumsar açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bayram öncesi hem vatandaşlarımızın alışverişlerini rahatça yapabilmesi hem de pazarcı esnafımızın emeğinin karşılığını alabilmesi için Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’nda Bayram Pazarı kuruyoruz. 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde kurulacak pazarımız üç gün boyunca saat 22.00’ye kadar açık olacak. Bayramlık ürünlerden gıdaya ve sebzeye kadar birçok ürün vatandaşlarımızla buluşacak. Tüm hemşehrilerimizi bayram alışverişlerini yapmak üzere Bayram Pazarımıza davet ediyorum.” dedi.