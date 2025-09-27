Konser, film, yarışma... Ne ararsan bu şenlikteydi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Güz Şenlikleri” Umuttepe Kampüsü’ne renk kattı. Eğlenmenin tadını doyasıya çıkaran üniversiteli gençlerin cep telefonlarıyla yaptıkları görsel şölen eşsiz bir görüntü oluşturdu, kampüs rengârenk bir atmosfere büründü.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Üniversite eğitimi almak için ülkemizin dört bir yanından Kocaeli’ye gelen öğrencilerin kaynaşması ve kente daha iyi uyum sağlaması için akademik yılın başında Umuttepe Kampüsü’nde “Güz Şenlikleri” düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin üniversite hayatına keyifli ve verimli bir başlangıç yapmalarına olanak sağladı. Kocaeli Üniversitesi ile iş birliği içerisinde 23-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen şenlikler 3 gün boyunca renkli görüntülere sahne olurken, festival havasında düzenlenen organizasyondan oldukça memnun kalan öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

GENÇLER SOSYALLEŞME İMKÂNI BULDU

“Kılavuz Gençlik” çatısı altında faaliyet gösteren Akademi Üniversite, her yıl geleneksel olarak düzenlediği etkinlikle öğrencileri Büyükşehir’in akademik, sosyal ve kültürel faaliyetleri hakkında bilgilendirdi. Gençlere yönelik çalışmaları anlatan Büyükşehir Belediyesi ekipleri; muhteşem konserler, bilgi yarışmaları, renkli atölyeler, kulüp etkinlikleri, hediye çekilişleri, eğlenceli oyunlar, ikramlar, açık hava sineması, müzik gruplarının konserleri ve çeşitli sahne etkinlikleriyle gençleri doyasıya eğlendirerek sosyalleşmelerine imkân sağladı. Spor, sanat, kültür ve bilim gibi alanlarda faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri, alanda üye ve tanıtım çalışması yaparken eğlenceli ve bilgilendirici aktiviteler de gerçekleştirdi.

MAVİ GRİ İLE CAN GOX KONSERLERİ

Eğitimden kültüre, sanattan spora kadar her alanda yatırım yaparak gençlerin geleceğe güvenle hazırlanmaları için özveriyle çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güz Şenlikleri’nde KOÜ’lü öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Yeni eğitim öğretim yılına müzik, enerji ve heyecan dolu anlarla başlayan gençlerin dinamizmi ve neşesi şehre ayrı bir güzellik kattı. Güz Şenlikleri’nde sahne alan alternatif rock müziğin dikkat çeken gruplarından Mavi Gri ile Türk blues ve caz müziğinin sevilen ismi Can Gox şarkılarıyla gençlere muhteşem bir gece yaşattı. Katılımın yoğun olduğu konserde şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden öğrenciler doyasıya eğlendi.

RENKLİ ATÖLYELER VE EĞLENCELİ YARIŞMALAR

Birbirinden güzel anılara sahne olan Güz Şenlikleri’nde Bitinya, Valens, Asphodel, Sarı Filtre, ⁠Vesaire Müzik, Bhava, YaraBando, Belli Değil ve Pembe Kayalar isimli yerel müzik gurupları da konser vererek şenlik alanına coşku ve enerji kattı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kılavuz Gençlik birimleri alanda “Kahve Demleme”, “Gastronomi”, “Smootie Bike”, “Parfümlab”, “Hint Kınası”, “Yüz Taşı”, “Birleştir Kazan”, “Çanta Boyama”, “Pişmaniye Atölyeleri” ve “İzcilik Alanı” kurarak etkinliklere renk kattı. Ayrıca şenlik alanında gerçekleştirilen Kahoot Bilgi Yarışması, Rodeo, Döner Merdane, Balon Patlatma, Voleybol, Basketbol ve Dart Oyunu ile gençler eğlenceli vakit geçirdi.

AÇIK HAVADA SİNEMA FİLMİ İZLEDİLER

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, Umuttepe Kampüsü Amfi Tiyatro Alanı’nda, Türkiye’nin uzay yarışına başlangıcını beyaz perdeye taşıyan ‘Bandırma Füze Kulübü’ filmini izlemenin keyfini yaşadı. Büyükşehir ile sinemanın büyüsünü açık havada yaşayan yüzlerce öğrenci keyifli vakit geçirirken, etkinlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere patlamış mısır ve gazoz ikramı yapıldı. Öğrencilerin cep telefonlarıyla yaptıkları görsel şölen eşsiz bir görüntü oluşturdu, kampüs rengârenk bir atmosfere büründü.



(Ömer İLGEÇ)